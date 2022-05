¿Megan Fox está embarazada? Machine Gun le dedicó canción a su "hijo no nacido” Instagram: @zenskimagazin.mk

Machine Gull Kelly levantó sospechas de supuesto embarazo al mencionar a su “hijo por nacer” y a Megan Fox como su esposa, esto ocurrió el pasado domingo en la edición de los Billboard Music Award que se realizó Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

El rapero y ahora estrella de Rock estaba interpretando su canción ‘Twin Flame’, al inicio hizo referencia que la canción era “Escrita para su esposa”, y a mitad de la misma dijo “Esto es para nuestro hijo por nacer”, mientras se escuchaba de fondo el latido de un corazón.

Lo que rápidamente dio paso a especular que la famosa actriz de ‘Transformers’ y ‘Las tortugas ninjas’, se encuentra en la dulce espera, además de la sospecha de ya haber pisado el altar. Recordemos que a mitad del mes de enero, la pareja confirmó su compromiso, cuando a través de unas serie de imágenes publicadas por Fox, se aprecia el momento exacto en el que Machine le pide que sea su esposa y ella al bajarse para tomarle las manos, le confirma con un “Sí” y le da un beso al que se convertiría en su esposo.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano, pedimos magia, no sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético… De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…” Escribió la actriz en la descripción de la fotografía.

Hasta el momento ni los representantes, ni la pareja ha confirmado este rumor, pero de ser cierto, este sería el hijo número 4 de la actriz y modelo que 36 años mientras que para Machine sería su primer hijo.