¡No la soporta ni de lejos! Yailin sacó a una fan de su concierto por llevar el cabello como Karol G, ex novia de su actual pareja

La cantante dominicana Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como “Yailin La Más Viral”, es nuevamente tendencia en las redes al explotar durante un concierto y expulsar a una fanática que llevaba puesta una peluca con la misma tonalidad de azul que usa la también cantante Karol G.

El conflicto rosa los intereses, y es que la escandalosa noticia de la ruptura entre la colombiana y el reggaetonero Anuel AA, ahora pareja de Yailin, es un hito que los seguidores de la música moderna no han podido dejar de lado, pese a que ocurrió hace más de un año.

Aunque que la “Bichota” se mantiene enfocada en su carrera musical, las actitudes de Yailin hacía ella han dejado mucho que desear, por lo que ha sido fuertemente criticada. Algunos la han tildado de insegura y otros de dramática.

Durante el fin de semana pasado se viralizó un video en el que la fan arremetió contra Yailin porque ésta ordenó a su personal de seguridad que la corriera del show que tuvo lugar el pasado 5 de mayo en una discoteca de Marbella Lounge, en Newark.

La afectada declaró estar indignada y desconcertada por lo ocurrido y se quejó tras argumentar que ella había pagado su entrada para disfrutar del evento de “La más viral”.

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca. Yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con una peluca de este color, o sea azul. Digo yo, ¿no sé? si representando a Karol G o no sé. Yo pagando mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca, esto es increíble”

Los internautas por su parte reaccionaron e instaron a la dominicana a pasar la página. Consideraron que su actitud era infantil y que “los celos la están matando”.