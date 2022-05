Revelan quién será la próxima gran amenaza del UCM tras la derrota de Thanos

thanos La amenaza de Los Vengadores ya no es cósmica, ahora es multiversal (By Richard Nebens)

Por más de 10 años los productores del Universo Cinematográfico de Marvel prepararon a sus fanáticos para la llegada de uno de los villanos más memorables de todos los tiempos: Thanos, interpretado por Josh James Brolin. La construcción de su hilo argumental es simplemente memorable y aclamada. Tanto que, muchos podrían pensar que el trabajo de los Vengadores estaría terminado.

El personaje de Thanos, también conocido como “El Titán Loco”, ya sea por nombre, presencia o terceras participaciones, se incluyó en 23 películas que conforman la saga Infinity. Físicamente fue el villano en cinco entregas. Por esta razón se convirtió en el antagonista, famoso por sus estragos en todo el universo y su naturaleza genocida, estrella del cine moderno,

Avengers: Infinity War, estrenada en 2018, y Avengers: Endgame, lanzada en 2019, son las dos presentaciones más destacadas de Brolin en el papel. En el argumento de las películas “El Titán Loco” logró reunir las seis gemas del infinito y eliminó a la mitad de la población del universo antes de intentar eliminarla por completo.

Incluso después de que Iron Man y los Vengadores lo derrotaron a él y a su ejército, su presencia se cierne sobre el futuro del UCM y su futuro a medida que se expande la Fase 4. Luego de un desenlace de esta magnitud, es casi impensable creer que los genios detrás de Marvel alcanzan a imaginar una amenaza que sobrepase el listón que colocaron con Thanos. Entonces, la pregunta es: ¿Quién ocupará el puesto principal como el gran villano de los superhéroes?

Para calmar un poco a los curiosos y fieles seguidores, uno de los guionistas del UCM compartió sus pensamientos e ideas de lo que podrían esperar a futuro los fanáticos en la pantalla grande. Michael Waldron, escritor de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, comentó que los nuevos desafíos se enfocan en la amenaza multiversal y destacó particularmente el papel de Kang, una variante que aparece en la serie de Loki. El escritor explicó que así como Thanos se volvió extremadamente peligroso cuando el universo se volvió cósmico hace más de una década, Kang lo hará ahora que se abrió la puerta del multiverso.