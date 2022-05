Conoce el line-up del festival Tecate Comuna 2022

El festival Tecata Comuna regresa a Puebla, con su cuarta edición, la cual se realizará en el Parque Ecológico el 22 de octubre. En esta ocasión el gran festival poblano ha logrado reunir un line up impresionante con 29 bandas y solistas, que ofrecerán una variedad musical rica en géneros y sonidos.

Los boletos podrán adquirirse en Preventa Citibanamex el 19 y 20 de mayo, y un día después estarán disponibles en venta al público en general a través de Eticket.

Line up de Tecate Comuna 2022

Panteón Rococó, Los Auténticos Decadentes, Molotov, Caligaris, Sublime With Rome, Danny Ocean, Enanitos Verdes, Siddhartha, Kenia Os, Love Of Lesbian, Ed Maverick, Mc Davo, Charles Ans, La Lupita, Gondwana, Hello Seahorse!, Reyno, The Change, Dorian, Daniela Spalla, La Vela Puerca, Bratty, Vanessa Zamora, Airbag, Noah Pino Palo, Rubytates, Out Of Control Army, Banda Conmoción y Fran.

Como en ediciones anteriores, Tecate Comuna no solo se concentra en la propuesta musical, también se apuesta por tener la mejor producción en todos los aspectos, desde audio, iluminación, video, escenarios equipados como en los más grandes festivales internacionales.

Tecate Comuna

Además, en esta cuarta edición, Tecate Comuna contará con todos los elementos que harán una experiencia festivalera de primer nivel, como las áreas de comida con una variada propuesta gastronómica poblana, barras de servicio, atractivas amenidades de las marcas patrocinadoras, áreas de descanso y, por supuesto, una increíble zona VIP con acceso preferencial al festival, servicio de alimentos, mesas, baños exclusivos y toda la libertad de poder disfrutar también de la sección general del festival.

Por los escenarios de Tecate Comuna han desfilado decenas de bandas internacionales como Caifanes, Café Tacvba, Enrique Bunbury, Los Auténticos Decadentes, The Offspring, Juanes, Good Charlotte, Papa Roach, Cartel de Santa, Crystal Castles y muchos más, que han colocado a Puebla como uno de los estados predilectos para vivir la música en vivo.

Boletos

Este 2022, Tecate Comuna está de vuelta para disfrutar todos juntos del mejor talento de música local e internacional, y la mejor experiencia de un festival que llegó para quedarse.

Los boletos estarán disponibles en preventa para tarjetahabientes Citibanamex los días 19 y 20 de mayo; la venta general a partir del 21 en el sistema Eticket.mx y en todos sus puntos de venta.