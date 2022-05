Becky G publica su nuevo álbum llamado ‘Esquemas’

‘Esquemas’, así se llama el nuevo trabajo discográfico de la cantante Becky G, nacido en pandemia. Que, según ella misma indica trata de “Nunca encasillarse y siempre romper los Esquemas”, explica reiterando su filosofía de vida.

Durante una entrevista en Miami, la cantante y actriz México-estadounidense, habló de su tercer álbum que salió a la venta el pasado 13 de mayo. “No quiero sentirme limitada como artista”, dijo. “En América Latina, especialmente a las mujeres, nos tratan de poner en una cajita diciendo: ‘Ahí te quedas’”.

“Mezclar, cambiar, elevar, crear es divertido para mí, y creo que en ese proceso hemos roto muchos esquemas”, explicó la cantante.

En el disco que se estrenó junto al videoclip de su nuevo single “Baile con mi ex”, se incluyen 14 sencillos, entre los que se destacan “Fulanito” Con el Alfa Triple Platino en España, Ram Pam Pam con Natti Natasha y el éxito musical ‘Mami’ interpretado por Karol G y considerado un himno de despecho en las redes sociales, este último se erige como la carta de presentación de este disco, canción que hasta el momento incluye más de 170 millones reproducciones en su canal de Youtube y casi 250 millones de reproducciones en Spotify, desde el momento de su estreno hace 3 meses hasta la actualidad.

Un disco nacido en pandemia

La cantante confesó que este trabajo discográfico empezó a crearse durante la pandemia del Covid-19, tiempo que le ayudó mucho a reflexionar entre su carrera y su vida personal.

“Me sentí muy enferma, me sentí mal, estaba tratando de encontrar el balance (...) y llegó el ‘boom’, que era la pandemia pero gracias a Dios me dio el tiempo de encontrar mi balance, porque desde niña he vivido con ansiedad” comentó la cantante de 25 años de edad nacida en los ángeles.