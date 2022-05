Destapan romance entre Osvaldo Benavides y Michelle Renaud

En los últimos días, Michelle Renaud, y Osvaldo Benavides han dado de que hablar, debido a una imagen que salió a la luz pública, en el que se les ve abrazados, esto conllevó a especulaciones de que los actores estaban saliendo juntos, ante estos rumores, la chica que da vida a ‘Sara del Monte Portillo’ en ‘La Herencia’, reaccionó y respondió a tal información.

“Yo tomo todas las publicaciones con humor, son como gajes el oficio, y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto”, dijo la actriz en una entrevista realizada en el programa matutino ‘Hoy’.

Quien además aseguró que estos rumores solo le dan más publicidad a la Telenovela que ella protagoniza. “A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia, así que gracias, no se pierdan La Herencia”, dijo.

A pesar de su respuesta, la presa cuestionó nuevamente sobre el supuesto romance con el actor de cine y teatro, a lo que ella solo se limitó a lanzar un beso a la cámara.

Tanto Osvaldo Benavides, como Michelle Renaud compartieron en sus redes sociales las fotografías de un viaje que realizaron al Iztaccíhuatl, pero en ninguna de ellas se les ve juntos.

La ex pareja de Michelle, Danilo Carrera, también reaccionó ante estos rumores, declarando que “Es como debe ser, cada quien toma su camino y es lo correcto y la prensa obviamente, cuando tiene una pareja tan bonita, tan querida, tan guapa y, pues le pones este muñequito de pastel al lado, pues la gente piensa ‘es la pareja perfecta’. Fuimos una pareja muy bonita en la que crecimos muchísimo y nos dimos muchas cosas padres”, confesó en una entrevista.