¡Entérate! Gabriel Soto e Irina Baeva cambian fecha de su matrimonio

Aunque los preparativos de boda entre Gabriel Soto y su novia Irina Baeva siguen avanzando el actor confesó recientemente que han tenido que posponer la fecha de su unión, a pesar de esta decisión garantizó que de este año no pasa para que conviertan en marido y mujer.

En declaraciones ofrecidas a Televisa espectáculos , Gabriel dijo que por la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania, la familia de su futura esposa teme salir de su país de origen (Rusia) y por esa razón no han terminado de concretar el día de la celebración.

“ La familia de Irina está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia. Vino la pandemia, ahora esto, son cosas que están fuera de nuestras manos, pero bueno finalmente si queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan viajar ellos con tranquilidad, sino yo me voy a Rusia”, dijo Gabriel ante las cámaras

Otra de las revelaciones que hizo el actor de 47 años de edad es su deseo de tener hijos con Irina, aunque él ya tiene dos hembras de su primera relación, quienes una buena relación con su futura esposa.

“Es un sueño y yo pues, obviamente , feliz de formar una familia en ese sentido. Es el proceso, evidentemente si ya te casas, pues que es lo que viene, un hijo, una familia, así que estamos echándole ganas”, expresó el actor.

Gabriel no ha sudo egoísta al contar detalles de cómo será la ceremonia que celebrará junto a la artista rusa, entre algunos adelantos se conoció habrá una fusión de culturas, rusas y mexicanas, también que será frente al mar con un sacerdote que les dará su bendición.

El protagonista de Amor dividido aseguro sentirse feliz y enamorado de Irina

Gabriel Soto e Irina Baeva Foto: @gabrielsoto