“Estuve secuestrada por año y medio”: Nieta de Cantinflas es acusada por su madre

La familia del conocido Mario Moreno Cantinflas sigue generando polémicas, esta vez la nieta del comediante mexicano está en tela de juicio desde que su mamá Sandra Bernat la acusara de mantenerla secuestrada en un centro de rehabilitación durante 1 año y 3 meses.

Marisa Moreno Bernat Foto: internet

Sandra fue entrevistada en el programa Ventaneando ahí contó el horror que vivió por más de un año mientras permanecía encerrada en una granja ubicada de desintoxicación en Pachuca Hidalgo.

La segunda esposa de Mario Moreno Ivanova ofreció declaraciones sobre el conflicto que tiene con su única hija, asegura que los intereses económicos llevaron a Marisa a atentar contra su integridad al punto de coartarle su libertad, pues todo se dio luego que Sandra le contara a su hija que había cambiado el testamento para beneficiar a su hijo Gabriel, a modo de protegerlo, ya que es un muchacho que ha tenido varias operaciones a corazón abierto.

“Un abogado me dijo que la podía demandar por secuestro, porque a mi a los 3 meses me pudieron haber soltado , incluso me dijeron en el centro que podía internarla también , pero internar ahorita a Marisa que está embarazada, se me hace muy mala onda y se lo dije al abogado , ahorita yo no puedo acusarla de secuestro porque yo ya no me puedo retractar y se iría a la cárcel”, explicó.

Con el único hijo del famoso actor mexicano Sandra procreó tres hijos, Patricio, quien tuvo una vida de adicciones y se quitó la vida en 2013, poco antes de su muerte había denunciado a su padre, Moreno Ivanova de maltratos físicos y psicológicos. También están los gemelos Marisa y Gabriel Moreno Bernat, quienes también fueron victimas de vicios.

Sandra cuenta que en la adolescencia Marisa fue diagnosticada con Trastorno Limite de la Personalidad (TLP). Para aquel momento el psiquiatra le había sugerido a ella y su esposo internarla en un centro y fue llevada a cumplir tratamiento por varios meses.

“Trátate Marisa, que tu hijo no sea una víctima, que salgas adelante, si se puede. TLP se trata con medicamentos y terapias. Hoy con todos los hombres que has estado te han terminado pegando, el factor común eres tú no ellos”, este fue uno de los mensajes envió a su hija.

Asegura que mientras estuvo secuestrada fue llevada a un anexo, donde la golpeaban y la bañaban con agua fría.