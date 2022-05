Kenia Os revela su admiración por Danna Paola y Ángela Aguilar: ‘a las mujeres nos toca batallar un poquito más’

Kenia Os se sentó en un gran sillón para platicar sobre su disco Cambios de luna, y de alguna manera describir al artista que comenzó un sueño en las plataformas y que al día de hoy se ha convertido en una mujer empoderada en la música y los negocios.

La artista sinaloense aún no puede creer la repercusión de su música en las plataformas digitales, que la mantienen como la artista mexicana número con más streams en un solo día dentro de Spotify, donde tiene tres millones 546 mil 755 oyentes mensuales.

“Me siento afortunada, creo que es un gran año, porque estamos viendo esos frutos que hemos estado cosechando desde hace mucho tiempo y bendecida por el amor de la gente, que valora nuestro trabajo”, compartió Kenia Os.

Kenia Os comparte 5 cosas que desconocías de Cambios de luna

La creadora de contenidos promociona su disco Cambios de luna, “no busco hacer música comercial, sino hacer música para que la gente se identifique, escuche, la haga sentir mejor y con el poder de sanar a una persona; además la música empodera. Cambios de luna tiene un pedacito de Kenia Guadalupe (su nombre real)”.

¿Colaboración con Danna Paola o Ángela Aguilar?

Para la artista, que nació artísticamente durante la pandemia, con éxitos en plataformas como TikTok, todavía hay mucho que quiere hacer, pero reveló a dos mujeres que admira y con las que le gustaría hacer una colaboración.

“Ángela (Aguilar) me encanta su música y la presencia que tiene en el escenario, es como si vieras a esas grandes artistas de antes. Ella tiene mucha presencia y es como una diosa siempre que la veo”, confesó la cantante, quien también puntualizó que le gustaría trabajar con Becky G, Anitta, Rosalía y Selena Gomez, por ser mujeres que pueden dar mucha fuerza a la industria.

Recientemente, Danna Paola, comentó en un TikTok de Kenia Os, por vestir parte de la colección que ella realizó para una marca.

“Me acabo de dar cuenta hace poco, y ya le contesté. Ella sacó una colección con una marca muy importante, yo no sabía que era de ella, porque yo la compré en la tienda. Me encantaría colaborar con ella, para mí es una gran artista con gran trayectoria que todos conocemos. Yo como artista la respeto muchísimo porque es mujer y ahora a las mujeres nos toca -en esta industria- batallar un poquito más, así que toda mi admiración y respeto para ella; claro que en un futuro me encantaría hacer una colaboración”, puntualizó Kenia Os.

El lado “B” de Kenia Os

“Desde el día uno me mostré como una persona real, al hablar de cosas o situaciones de la vida porque otras personas no son tan abiertas, como que dejé ver mis heridas. Conecto mucho con las personas porque sienten que soy su amiga y realmente lo soy, así tengo una comunidad gigante en todas la plataformas”.

“Soy muy privada para mi vida personal y me gustaría mantenerlo así. Tengo muchas ganas de escribir un libro acerca de muchos temas míos que me ayudaron a sanar”.

“No tengo miedo a ser juzgada, pero tengo mucho cuidado y responsabilidad de lo que digo, porque probablemente alguna niña me escucha. Trato, aunque lo digo de broma, cuidar mis palabras porque soy muy sarcástica”.

“Admiro mucho esa parte de Kenia Guadalupe. Tengo mis límites, para que Kenia Os pueda seguir”.

“Crecí en pandemia, la gente nunca tuvo la oportunidad de ver mi canciones en vivo o verme fuera de la pantalla o celular; ahora, ya estoy en una gira y he tenido mi primera vez en festivales”.

Próximos conciertos de Kenia Os

León. 20 de mayo, Foro del Lago

Guadalajara. 22 de mayo, Auditorio Telmex.

Recomendación en Publimetro TV: