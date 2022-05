“La casa de los famosos”: quién es el primer expulsado de la segunda temporada

La segunda temporada de la competencia “La casa de los famosos” ha dado un giro total. Las reglas del juego ha sido modificadas, ahora con un salvado por el líder de la semana y otro concursante rescatado de la nominación por sus compañeros en una votación dominical.

En la primera gala de nominación la sorpresa fue la salvación de Nacho Casano, gracias al voto de las 16 celebridades participantes. El anuncio enfureció a Mayeli Alonso quien llamó “bola de hipócritas” a sus compañeros por hablar negativamente del actor y luego salvarlo de la nominación, así hacer una cosa y decir otra a espaldas. Toni Costa, Osvaldo Ríos y Laura Bozzo también estuvieron nominados esta semana.

Alonso quedó fuera de la competencia, un anuncio que generó reacciones en el público que esperaba ver por más tiempo a la empresaria. “Fue injusto”, “Hubiera salido Osvaldo (Ríos)” y “Ella dijo que no necesitaba los $200,000, bye bye”, se leyó entre los comentarios. Otros apoyaron el resultado y desearon " que se devuelva con sus 7 maletas sin usar”.

Mayeli Alonso, quien caracteriza por ser muy frontal, hizo varias revelaciones contundentes en el reality show. En una de ellas aludió a su expareja, Lupillo Rivera y el romance con Belinda. “Él se quiso hacer el tatuaje, y se hizo la cara guey, sabes qué, se lo tuvo que quitar. Yo si me hago el tatuaje de alguien no me lo quitaría porque fue parte de mi vida y punto... Dicen que ella lo usó pero no, yo pienso que él la usó a ella”.

La tensión crece en La casa de los famosos ahora con 16 concursantes. La polémica no se hizo esperar cuando Niurka Marcos opinó sobre la separación de Adamari López y Toni Costa, y la criticó con contundencia por no negar los rumores de homosexualidad del padre de su hija.

“Hay momentos en los que si hay que hablar con la pena. Yo quiero mucho a Adamari, la acabo de ver y me enterneció muchísimo, está preciosa, pero esos errores del pasado, hay que defender a la familia”, dijo la actriz quien aseguró que estas difamaciones podrían afectar en el futuro a la hija de los famosos.

Laura Bozzo y Niurka Marcos también protagonizaron varios altercados y roces por expresar sus opiniones. Pero la presentadora peruana calmó la tensión luego expresando sus disculpas con un discurso reconciliador. “Yo he renido muchos problemas se bullying y siempre estoy a la defensiva. Creo que mi actritud hoy fue muy grosera con Niurka, creo que no se vale, ella ha tratado en todo momento de llevarse bien conmigo, lo que hice no tiene nombre, yo le quiero pedir perdón”, lo que desató el llanto de Niurka.