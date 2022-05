“Me dejan sin comer”, abuelita pide que le regresen el anafre que le robaron

Juanita, una humilde abuelita de Puebla, fue víctima de la delincuencia. Su historia se volvió viral en redes sociales cuando colocó una cartulina afuera de su casa pidiendo que le devuelvan su herramienta para trabajar, su anafre.

Juanita ya no recuerda su edad, sabe que tiene más de 70, se dedica a vender semillas afuera de su casa, ya que es la forma con la que puede mantenerse.

La abuelita compró una cartulina verde fosforescente, le pidió ayuda a alguien que iba pasando para que escribiera un breve texto porque no sabe leer ni escribir.

“Favor de regresar mi bracero, soy humilde y pobrecita, con eso gano mi tortilla. No sean ingratos, rateros, malvados, me están dejando sin comer. (Si hay alguien que me pudiera regalar uno se lo agradecería )”, se lee en el letrero.

Los vecinos tomaron una fotografía del letrero de Juanita para denunciarlo en redes, así fue como se convirtió en viral.

Un anafre es hornillo fabricado en barro o en metal, pensado para contener brasas y poder cocinar, es donde Juanita prepara sus semillas.

Una de las vecinas narró en redes que la señora Juanita no tiene familia, vive sola y se ha dedicado a vender semillas tostadas en un comal de barro que tenía en la puerta de su casa para poder mantenerse económicamente. Sin embargo, señala que Juanita no ha sido la única víctima de la inseguridad, ya que es una situación a la que todos los lugareños se han enfrentado.

En 2018, Puebla ocupó el quinto lugar con respecto a las demás entidades federativas por su porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza, con aproximadamente 282 mil 800 adultos mayores, de acuerdo con un reporte del Coneval.

Juanita ya cuenta con un anafre que le regalaron, asimismo compartieron sus datos en redes por si alguien quiere apoyarla con despensa.

