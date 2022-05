El pasado 15 de mayo, el cantautor mexicano de 23 años de edad, Christian Nodal, ofreció un concierto en el palenque de Metepec como parte de la gira Forajido Tour y para esta ocasión, subió al escenario a una persona muy especial y que sin duda, dejó boquiabiertos a todos los asistentes.

Christian Nodal besa a la cantante Carolina Ross en pleno concierto en palenque de Metepec. / Foto: Getty Images (Greg Doherty/Getty Images)

Tal parece, que el intérprete de ‘Botella tras Botella’, siempre da de qué hablar después de cada presentación, primero, hace una semana cuando tropezó y cayó al suelo mientras se encontraba cantando y ahora, debido a que besó a una famosa cantante mexicana en pleno concierto.

¿Quién es Carolina Ross?

Y se trata de la cantante de 26 años de edad, Carolina Ross, quien comenzó su carrera subiendo varios covers de las canciones de Christian Nodal a su canal de YouTube, y en esta ocasión, el exnovio de Belinda, la invitó para abrir su show.

Por su parte, Carolina Ross, participó en la tercera temporada del reality show, La Voz México como integrante del equipo de Alejandra Guzmán, donde obtuvo el tercer lugar, pero fue hasta varios años más tarde que alcanzó popularidad en redes sociales y desde ese entonces, se ha convertido en una promesa del regional mexicano.

Christian Nodal besa a la cantante Carolina Ross en pleno concierto en palenque de Metepec. / Foto: Getty Images (Manuel Velasquez/Getty Images for LARAS)

Christian Nodal besa a cantante mexicana en pleno concierto y los fans enloquecen

Tras la presentación de Carolina Ross, el cantautor comenzó su show y posteriormente la invitó al escenario, donde todos los asistentes comenzaron a gritar “Beso, beso, beso”, a lo que Nodal respondió y le plantó un beso en la mejilla a la cantante y posteriormente, la multitud enloqueció.

Carolina Ross aclara los rumores

Tras esto, Carolina Ross, acudió al programa De Primera Mano para esclarecer todos los rumores “Si me dio un beso, pero me lo dio en el cachete, Nodal me dio mi primer canción viral, se portó de maravilla conmigo y saludó a mi mami, no lo conocía y me dejó un buen sabor de boca”.