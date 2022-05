Amber Heard denuncia campaña difamatoria que limitó su actuación en ‘Aquaman’

La actriz Amber Heard indicó que su ex pareja, el acto Johnny Depp, junto a los abogados del mismo, se han encargado de llevar una “Campaña difamatoria”, por lo que la compañía estadounidense, Warner Bros se vio obligada a reducir escenas en la secuela ‘Aquaman’, film en el que ha encarnado a la super heroína Mera.

Amber indicó que al inicio le habían entregado un guion y luego le enviaron una nueva versión en la que, según dice, se le “habría limitado gran parte de su papel”.

Heard, dijo que los abogados del actor, se han encargado de llevar esta campaña, donde la catalogan de “mentirosa” ante la prensa para arruinarle su carrera. La actriz indicó, que desde que estos “engaños” fueron difundidos, su papel disminuyó notable mente, hasta el punto de solo aparecer 10 minutos en toda la película, cuyo estreno está previsto para el año 2023.

La actriz confirmó además lo difícil que ha sido mantenerse dentro del film que es protagonizado por Jason Momoa. “Luché muy duro para permanecer en la película. No querían incluirme en la película”

“Me despidieron de trabajos y campañas. Tuve que luchar mucho para mantener mi trabajo y la mayor oportunidad cinematográfica con la que he contado hasta ahora”, dijo en una corte de Fairfax, realizada en Virginia, Estados Unidos, en referencia a la película ‘Justice League’ producida por DC.

Hasta el momento, Warner Bros no se ha pronunciado con respecto a esta información, sin embargo, según indica ‘The Hollywood Reporter’, estos comentarios en contra de Amber Heard y la reducción de escenas en ‘Aquaman: The Last Kingdom’ por parte de la compañía estadounidense es debido a una recolección de firma que se habría realizado a través Change.org, en la que ya se han superado alrededor de las 4 millones de firmas.