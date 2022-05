Camila Cabello se suma a la nueva temporada de “The Voice”

Todo está listo para el inicio de la temporada 22 del popular reality show “The Voice”. Una de las sorpresas que trae la nueva sesión es la participación de la cantante y exintegrante de Fifth Harmony, Camila Cabello, quien reemplazará a Kelly Clarkson en el programa de NBC.

Según mostró Cabello en sus redes sociales, la próxima temporada se sumará como coach junto a los famosos Gwen Stefani, Blake Shelton y John Legend. “Dénle una cálida bienvenida a sus entrenadores de voz”, expresó la intérprete en el clip musicalizado con la canción viral “Grace Kelly”.

Gwen Stefani lució un suéter teñido combinado con unos jeans mientras que Legend y Shelton parecían entonar para interpretar la canción. “Podría ser marrón, podría ser azul, podría ser cielo violeta. Podría ser hiriente, podría ser púrpura, podría ser lo que quieras”, cantó el trío antes de Cabello apareciera en la pantalla.

“No puedo esperar”, “Gwen, John, Blake y Camila, muy emocionado” y “Muy orgulloso de Camila” , fueron algunas de las reacciones de los seguidores en las redes sociales. Otros no pudieron evitar preguntar por Kelly Clarkson quien será la gran ausente de esta temporada, y que estará dedicada a otros proyectos personales y profesionales, según insinuó en sus redes sociales.

Clarkson estuvo en ocho temporadas consecutivas de The Voice, de las cuales ganó cuatro, la más reciente en 2021 cuando triunfó su equipo, el grupo Girl Named Tom. “Literalmente dije no, no haré nada este verano. Desde que tenía 16 años no he disfrutado de un verano libre, me estoy tomando un tiempo”, dijo la famosa, según citó Fox News.

The Voice (Captura CHV)

La cantante además supera un amargo divorcio con su expareja, Brandon Blackstock, con quien estuvo siete años y tuvo dos hijos. El matrimonio expuso los desacuerdos respecto a sus bienes, propiedad e hijos, aunque finalmente el juzgado decidió que la famosa deberá pagar 200.000 dólares de manuntención a su exesposa y e hijos.

Para Camila Cabello, por su parte, no es la primera vez que se vincula con The Voice, ya que en la temporada 2021 tuvo una participación como entrenadora del equipo de Legend. “Camila tiene toda la experiencia que se necesita para ser la consejera perfecta para nuestro equipo. Lo ha hecho muy bien”, dijo Legend a Extra según citó Fox News.