Justin Bieber en México, revelan a los teloneros para sus conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey

El cantante canadiense de 28 años de edad, Justin Bieber, está a un par de días de pisar tierras mexicanas, para seguir con su gira Justice Tour. El intérprete de ‘Baby’ llegará a Monterrey el 22 de mayo, el 25 y 26 a CDMX y por último, el 28 de mayo se presentará en Guadalajara.

Tras este anuncio, los beliebers mexicanos comenzaron a especular sobre quién o quiénes abrirían los conciertos en México, en pocas palabras, los teloneros. En un inicio, se creyó que el cantante traería a los mismos artistas que se presentaron en Norteamérica, Jaden, Eddie Benjamin, Harry Hudson y ¿Téo?, pero con el transcurso de los meses, nuevos nombres surgieron.

Mario Bautista podría ser el telonero de Justin Bieber en CDMX

Entre ellos, el mexicano Mario Bautista, debido a que compartió un par de historias por medio de su cuenta de Instagram donde se le veía ensayando junto a un par de bailarines, además, agregó la descripción “NO ESTÁN LISTOS PA’ LO QUE ESTAMOS MONTANDO”.

Revelan a los teloneros para los conciertos de Justin Bieber en Monterrey y Guadalajara

Y el pasado miércoles 18 de mayo, se reveló que Eddie Benjamin y ¿Téo?, serán los invitados especiales, en otras palabras, los encargados de abrir los conciertos para Monterrey y Guadalajara, los días 22 y 28 de mayo respectivamente.

Mario Bautista aclara los rumores

Por otro lado, aunque los rumores son fuertes, Mario Bautista, aún no se ha pronunciado al respecto sobre sí será o no, el telonero de Justin Bieber para el concierto de Justice Tour en Ciudad de México, pero se espera que en el transcurso de la semana, se revele al afortunado que pisará el mismo escenario que el cantante de ‘One Less Lonely Girl’.