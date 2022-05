Diseñador de Marilyn Monroe estalla contra Kim Kardashian

Kim Kardashian está en el ojo del huracán. La socialité, quien no se aleja de la polémica, ahora es criticada por el traje icónico de Marilyn Monroe con el que desfiló en la Met Gala celebrada en la ciudad de Nueva York. El vestuario sigue generando reacciones, esta vez por parte de Bob Mackie, diseñador de la diva de Hollywood.

Mackie concedió una entrevista a Entertainment Weekly donde apuntó contra la estrella del reality “The Kardashians”. En su opinión, Kim cometió un gran error al lucir el vestido en la reciente gala de la moda celebrada en el Museo Metropolitano de Arte, un evento que cada año muestra los trajes más extravagantes de las celebridades.

“Pensé que era un gran error. Marilyn era una diosa, una diosa loca, pero una diosa. Ella era simplemente fabulosa. Ese traje fue diseñado para ella, no se debe ver a nadie más con ese vestido”, exclamó el diseñador de 82 años de edad a la famosa revista estadounidense.

Kim Kardashian generó reacciones diversas tras desfilar con el mismo vestido con el que Marilyn Monroe hace 60 años celebró el cumpleaños número 45 del presidente John F. Kennedy y le cantó “Happy Birthday”, en medio de los rumores de un tórrido romance. Algunos elogiaron la decisión de Kim pero otros apuntaron contra el uso de un traje icónico, además de su dieta extrema y peligrosa para perder 8 kilos en 3 semanas y poder lucir el traje.

“Me siento muy honrada de llevar el vestido icónico que Marilyn Monroe usó en 1962...Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de 6.000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis. Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó”, expresó en sus redes sociales Kardashian.

Kim usó llevó el vestido, valorado en 4,8 millones de dólares, únicamente para desfilar en la alfombra roja. Poco después de llegar a la fiesta cambió a una réplica también propiedad de Ripley’s. El diseñador Bob Mackie, quien solo tenía 23 años cuando dibujó el vestido para Monroe, expresó inquietud por el posible daño que pudiera haber sufrido el traje luego de que la socialité lo usó.

La polémica ha motivado una nueva norma en la Met Gala, uno de los eventos más populares de la moda y el entretenimiento. Así fue que el Consejo Internacional de Museos prohibió a las celebridades usar vestidos y piezas de valor histórico, manifestando además la molestia de los críticos más conservadores de la industria.