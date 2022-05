Hijo de César Bono estalla y manda mensaje a quienes lo llaman ‘mantenido’

Durante el primer trimestre del 2022, el actor y comediante de 71 años de edad, César Bono, fue sometido a una cirugía, lo que ocasionó que se ausentara un par de meses de sus labores, pero fue el pasado fin de semana, mediante una entrevista, donde reveló que se ve en la necesidad de regresar a trabajar, porque sus hijos varones dependen de él.

Leonardo Bono. Hijo de César Bono manda mensaje a quienes lo llaman ‘mantenido’ en redes sociales tras comentarios de su papá. / Foto: Instagram

“Tuve cuatro hijos, las mujeres están casadas y las mantienen sus maridos pero mis hijos hombres, no están casados y dependen económicamente de mí y su mamá también depende de mí”, declaró el actor para el programa Sale el Sol.

Tras estas declaraciones, usuarios en redes sociales, comenzaron a atacar a sus hijos, Leonardo Patricio Bono y César Patricio Bono, con comentarios negativos y los tacharon de mantenidos. Por lo tanto, León Pato, ofreció una entrevista donde compartió su punto de vista.

Hijo de César Bono manda mensaje a quienes lo llaman ‘mantenido’

Leonardo Pato, señaló que pidió el espacio para limpiar su nombre “Recibí mensajes de odio, deberían de decir ‘Qué bueno que César Bono quiere trabajar y se acaba de salvar de una operación de vida o muerte’, pero eso no importa porque mencionan lo de mantener”, comentó el hijo de César Bono.

Asimismo, señaló que le costó mucho trabajo, presentarse en el programa y fue muy difícil hablar acerca de algo que la gente no conoce “Las conversaciones con mi papá son privadas y lo que si es público es mi trabajo, no me gustan los escándalos ni los chismes, si aman a César Bono, no le eches tierra a sus hijos”.

Para finalizar, el también cantante y actor, reveló que próximamente se estrenará una serie mediante una plataforma de streaming, en la cual él aparece, y en junio se presentará en el Teatro Milán, además, seguirá lanzando música porque es lo que más ama.