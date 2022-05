“Las estrellas bailan en Hoy”: Manelyk y Carlos Speitzer no convencen al jurado

“Nos va a ir maravilloso, es una coreografía con la que nos sentimos mucho más sueltos”, exclamó Carlos Speitzer quien junto a la influencer Manelyk González llegó por tercera vez a la pista del reality show “Las estrellas bailan en Hoy”.

Durante los ensayos ambos se mostraron enfocados en destacarse en la competencia donde ahora solo quedan 10 parejas, tras la eliminación de César Ureña y Marisol Terrazas. También dejaron ver algunas diferencias ya que la influencer quiso concetrarse en el baile mientras el modelo estuvo más relajado con el baile. “Ya empezaron a salir todos los achaques, todos los golpes”, exclamó Manelyk.

La influencer además reveló su top de parejas fuertes en el reality y a quienes considera principales rivales. “Excelsa, Huarachín y Huarachón, Lis Vega y Alex Durán, Marie Claire, obvio y yo, pero no cuento. En mi top de menos fuertes, porque he tenido una que otra riña por los ensayos y los horarios, está Violeta (Isfel) que está en menos cero”.

La juez de caramelo, Andrea Legarreta, se mostró encantada con el baile y elogió la sensualidad de la pareja en la pista, “Son encantadores. Su nivel de gracia, de sensualidad; Mane te ves espectacular y tu tienes lo tuyo”, dijo sonriendo a Carlos Spietzer. Juntos hacen una pareja divina, creo que es el baile que más me ha gustado de ustedes”.

Latin Lover destacó que la pareja no ha estado nominada en el programa ni ha debido bailar los viernes de eliminación. “A lo que voy es que siempre han hecho cosas buenas pero estoy seguro que pueden hacer mucho más. Tienen a la gente con ustedes, a sus seguidores, tienen mucho carisma, están muy acoplados energía y tienen ritmo, tienen todo lo que se necesita para bailar, pero creo que tienen algo ahí guardado, necesito que den el 100 % los dos”.

Ema Pulido no se vio convencida con la presentación. “Tienen todo pero no sé por qué no les creo nada. Carlos, no parece que estés bailando merengue, se danza con las uñas de los pies, el pelo, todo el cuerpo, fluye la energía, tu pareces que vas marchando el 16 de septiembre o no sé, no hay en tu movimiento varonil, esa cadencia, esa cosa rica del merengue, y los hombros y las caderas, es baile. No sé por qué nunca les he creído a los dos”.