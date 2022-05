Los momentos más polémicos en “La casa de los famosos 2″

Las críticas, los malentendidos y hasta las ofensas están a la orden del día en la segunda temporada del reality show “La casa de los famosos”. Desde que se estrenó este 10 de mayo, la controversia y la tensión se convirtieron en las grandes protagonistas.

Laura Bozzo, Nacho Casano, Luis El Potro Caballero, Niurka Marcos y Osvaldo Ríos forman parte de las 16 celebridades que compiten por el máximo premio de 200.000 dólares. Durante 12 semanas deben superar varios retos y la prueba máxima de la tolerancia, además de dejar al descubierto sus defectos y su faceta más personal.

Desde que se instalaron en la lujosa mansión no han parado las controversias, también los momentos más divertidos y además emotivos que han permitido al público descubrir la parte más íntima y las relaciones más inesperadas de los famosos.

Niurka contra Laura

La presentadora peruana se sinceró sobre su vida sentimental y recordó su pasada relación con el músico argentino Cristian Zuárez con quien estuvo casi dos décadas. “Yo recuerdo lo bueno, porque la relación era enfermiza pero de parte de los dos, no era que él era malo conmigo, yo nunca he sido santa, ahí terminó la cosa, porque se fue poniendo muy tóxica”.

Niurka tomó la palabra y apuntó directo contra la conductora peruana. “¿Qué esperas que te digamos de esa anécdota? Que estuvo muy de la chingada. Un muy mal ejemplo. Dónde veas el compromiso social con tu programa y tus casos, donde tu eras la empoderada, y una disfunción tan tóxica y jodida en tu mundo”, inquietud que puso a la defensiva a Bozzo. “Esa fue una etapa de mi vida.. mi autoestima se fue al carajo”.

El Potro vs Niurka

El influencer y cantante dio su opinión sobre Jennifer López, mostrando desacuerdo con su fama y talento, pero Niurka refutó sus comentarios y defendió a la diva del Bronx. “Una mujer tan empoderada, con películas tan chingonas, espectáculos tan chingones, apenas está saliendo del cascarón, apenas es un influencer y ya está tratando de desprestigiar a JLo”, dijo entre risas.

Luego Potro criticó a Bad Bunny y Niurka no se contuvo: “El (Bad Bunny) encaramado en sus millones, tu eres un gargajo para él”, pero Luis Caballero desestimó el comentario. “A mí me da igual sus millones, para mí él es un gargajo, me da igual, felicidades por sus millones... yo soy libre de decir lo que yo quiera”.

Toni Costa al límite

Desde su llegada a La casa de los famosos, Niurka Marcos ha opinado con frecuencia de la relación entre Toni Costa y Adamari López. En una ocasión, criticó a la presentadora boricua por no desmentir los rumores de homosexualidad del padre de su hija, lo que en su opinión, fue una falta de respeto también hacia su hija El bailarín español quiso poner un alto a los comentarios y tuvo una charla con la actriz de origen cubano.

“Al faltarle el respeto a su mamá, le falta el respeto a mi hija”, dijo el famoso. Además expresó: “Mi hija más adelante me puede decir ´Papi, por qué no defendiste a mami”. Costa y Marcos conversaron en privado, ocasión donde la actriz aprovechó de pedir disculpas.

Tensión contra Laura

Una vez más ambas famosas se enfrentaron. Luego de hacer las paces y abrazarse a su llegada a La casa de los famosos, la presentadora peruana volvió a dejar al descubierto las diferencias entre ambas. Bozzo daba algunas palabras ante su posible eliminación pero luego se dirigió a la actriz. “Deja de reírte de mi Niurka, basta”.

La actriz contestó: “No me estoy riendo de tí, no se te sientas tan importante”. Los compañeros trataron de calmarla y aludieron al estrés pero Niruka aseguró que hay personas que se creen mucho. “Aquí todos estamos vulnerables, todos corremos el mismo riesgo. Esto no es estrés, es arrogancia, ella no puede creer que la hayan nominado”.