Maquillista revela la dinámica familiar entre Belinda y su madre

Durante los últimos días Belinda y su madre, Belinda Schüll han acaparado las miradas del público luego de ser protagonistas de grandes controversias relacionadas con el exnovio de la intérprete de “Amor a primera vista”, Christian Nodal.

En esta oportunidad fueron las redes sociales el epicentro del escándalo, pues todo inició cuando la progenitora de la cantante aprobó el mensaje de una usuaria con emojis de aplausos en el que le dijeron “naco” a Nodal.

Por si fuera poco Schüll compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje que aparentemente fue dirigido al intérprete de “Adiós amor” y que causó aún más revuelo: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”

Sin embargo, Christian Nodal no se quedó callado y publicó a través de Twitter una conversación con Belinda en la que queda en evidencia que la cantante no estaba solvente económicamente y junto a la captura de pantalla sumó un mensaje en el que señala a Belinda Schüll de adueñarse de las ganancias de su hija.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, compartió el intérprete de “Botella tras botella” el pasado 18 de mayo.

¿Qué dijo la maquillista sobre la madre de Belinda?

En medio del gran revuelo salió a la luz más información sobre Schüll, en el que destaca la anécdota una maquillista que tuvo la oportunidad de trabajar con Belinda y de conocer a su progenitora durante el proceso.

Según la usuaria que lleva por nombre GaboPhotoBox, presenció cómo la madre de la cantante es quien autoriza o desaprueba todo lo referente a su carrera musical, en ese caso las propuestas de maquillaje y vestuario para la presentación de la colección de Belinda.

La maquillista comparó la llegada de Schüll con el personaje de “Miranda en “El diablo se viste a la moda”, pues el ambiente se tornó tenso cuando llegó.

“Todos empiezan ‘ya llegó, ya está aquí, mamá Beli, mamá Beli’, en mi cabeza era que había llegado Belinda, pero no, la que había llegado era su mamá”, mencionó.

Al llegar la madre de la actriz les pidió a las modelos que se quitaran el maquillaje porque no le había gustado, una decisión en la que Belinda no interfirió.

“Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra ‘mamá Beli’ y se sintió así como el silencio. La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de ‘ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso’... yo me imaginaba que Belinda iba a llegar a hacer eso y no, fue su mamá”, mencionó la tiktoker.

