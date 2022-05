¡En casa! Abuela de Laura Zapata y Thalia fue dada de alta

“Una gran anemia” provocó que Eva Mange, abuela de las actrices Thalia y Laura Zapata haya sido hospitalizada. La noticia fue dada a conocer por su nieta Laura Zapata a través de su cuenta de Instagram y pidió oraciones para que todo saliera bien.

Entre los cuidados que debió llevar doña Eva incluyeron transfusiones de sangre, por eso la nieta mayor, quien está al cuidado de su salud, solicitó a través de un comunicado la ayuda de donadores, los que puedan colaborar deberán acudir cualquier día de la semana al banco de sangre del Hospital Ángeles en el estado de México.

Comunicado de prensa @laurazapataoficial

Durante los días que permaneció hospitalizada doña Eva la actriz mexicana posteó una imagen de su abuelita en la habitación del hospital agradeciendo el apoyo con oraciones.

La fotografía generó la reacción de los seguidores con palabras alentadoras mientras que el periodista Juan José Origel escribió en el post “con todo el cariño, que dios la reciba! Esta ya no es vida para mi querida doña Eva a quien tanto cariño le he tenido”, Zapata enseguida la respondió al condutcor de @conpermisotv “la verdad es incomprensible tu comentario, quien eres tu para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita”.

Reacción de Laura Zapata ante mensaje de periodista @cap. @laurazapataoficial

Los 104 años de la abuela obliga a que los cuidados sean más extremos ya que por su avanzada edad su cuerpo es más frágil. En el 2021 Laura tuvo que llevarse a doña Eva de “Le Gran Senior”, casa de reposo por supuestos malos tratos y descuido.

Para el momento denunció a los responsables del lugar que ella llamó “AsiloDelTerror”, comentó que cuando fue a visitar a su abuela la encontró con algunas heridas, una de ellas de 11 centímetros de profundidad. Recientemente volvió a publicar el video en el que muestra la cura de la herida y recuerda “la primer vez que vi la herida de mi abuela en el “Legrandseniorliving donde permitieron en pandemia que sucediera esto con mi abuela en sus instalaciones “, reseño

Cura herida abuela Thalia @laurazapataoficial

La cantante Thalia no ha emitido opinión sobre el estado de salud de su abuela sin embargo recientemente se conoció que la fiesta de 15 años de su única hija, Sabrina, está suspendida por el estado de salud de doña Eva.