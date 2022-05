Galilea Montijo sufre penoso momento al ser ignorada por el alcalde de Nueva York en vivo

A través de un video publicado por el periodista Jorgito Carbajal en su cuenta de Instagram, se hace notar el momento exacto en el que una de las actrices y conductora, más famosas de México, Galilea Montijo es ignorada por el alcalde de Nueva York, Erick Adams.

La conductora de ‘Hoy’ presumió recientemente que estaría en el aniversario número 25 de despierta América, que se llevaría a cabo en ‘Times Square’ de la llamada “Gran Manzana” en los Estados Unidos.

El programa se hizo en vivo, por lo que quedó grabado en video, y se hace notar al alcalde Adams, cuando estrecha la mano a cada uno de los conductores del programa matutino, pero al pasar por donde estaba Montijo, la saltó y siguió saludando a los que faltaban, el mismo, no demoró en publicarse y hacerse viral, y por supuesto, los internautas inmediatamente realizaron los comentarios en relación a lo que se aprecia en él.

“Para que vea lo que se siente en carne propia”, “Una cucharada de su propio chocolate”, “Ni aquí la queremos a Galilea, que se vaya por donde llegó”, “jajaja ahí sí le dieron en donde más le duele, su ego Jajaja, “Una buena lección para la Galilea”, “No todo El Oro brilla, ahí se le cayó lo fantochada”, “Jajajaja Sorry pero jajaja, ándele a ver si le enseña que no debemos jamás creernos más que Los demás jajaja”. Era algunos de los comentarios que se hacían notar en la publicación que posteó el periodista, la cual tiene más de 11mil reproducciones en menos de 24 horas.

Hasta el momento no se sabe si el alcalde lo hizo con intención o simplemente no la vio, y Galilea no se ha pronunciado en sus redes al respecto, lo cierto que, a pesar de ese penoso momento, la actriz siguió mostrando su sonrisa ante las cámaras.