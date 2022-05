Harry Styles: conciertos y detalles del lanzamiento de su álbum Harry’s House

Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut en solitario se posicionó como uno de los 10 discos más vendidos del mundo y tuvo la primera semana de ventas más grande de un artista masculino en la historia. El cantante llegará a México a finales de año, donde todas sus fechas están agotadas.

El músico lanza al mundo Harry’s House este 20 de mayo. El ex integrante de One Direction ya había publicado la portada del álbum en el que aparece dentro de una habitación donde suelo y techo se intercambian y en la que el músico posa con ropa de mujeres.

Desde el inicio de su carrera como solista, Harry Styles ha ganado prestigiosos reconocimientos, que incluyen dos BRIT Awards, un premio GRAMMY, un Ivor Novello Award, un American Music Award y muchos otros en el mundo; además, es el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de la revista Vogue.

Su segundo álbum, Fine Line, encabezó la lista Billboard 200, siendo el segundo material número uno de Harry en Estados Unidos.

Harry es reconocido también como un increíble intérprete en vivo. Sus conciertos de Love On Tour fueron pospuestos debido a la pandemia y, finalmente comenzaron en septiembre de 2021 en Las Vegas.

El cantautor realizó más de 40 espectáculos en todo Estados Unidos a finales del año pasado, ganando elogios de fans y críticos por igual. Sus shows están repletos de sus éxitos globales incluyendo: Sign Of The Times, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar y Kiwi.

Concierto vía streaming

Este viernes 20 de mayo, el influencer de la música y la moda, estará en el UBS Arena en Belmont Park en Nueva York para dar a conocer su álbum de estudio, el evento podrá disfrutarse en vivo por Apple Music en punto de las 20:00 horas. Para más detalles dale clic aquí.

Conciertos en México

Guadalajara. 20 de noviembre, Arena VFG.

Monterrey. 22 de noviembre, Arena Monterrey.

Ciudad de México. 24 y 25 de noviembre, Foro Sol.

