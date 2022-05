Patricio Borghetti hace abdominales con Macky en Venga La Alegría y su familia se molesta

El conductor de “Venga La Alegría”, Patricio Borghetti causó revuelo el día de ayer debido a que tuvo un momento acalorado con Macky. Lo que sucedió fue que en la transmisión del día de ayer en la sección de baile llamada: “Gánale al Capi” la dirección fue hacer abdominales. Ante esto, Macky corrió hacia Borghetti y le pidió permiso por medio de una seña para hacer la dinámica con él. Cabe decir, esto fue algo que molestó mucho a su hija Gia, fruto de su matrimonio con Odalys Ramírez.

Te puede interesar: Odalys Ramírez y Patricio Borghetti muestran cómo es la vida al superar el coronavirus

Patricio Borghetti. Patricio Borghetti y su familia. / Foto: Instagram.

En cuanto al momento que dio mucho de qué hablar en las redes sociales, Macky se subió en el conductor, lo envolvió con sus piernas y comenzó a hacer las abdominales. Después del bochornoso incidente Patricio Borghetti dijo a sus compañeros, “Voy a extrañar a mis hijos”. Esto como referencia que lo que hizo con Macky haría enojar a su esposa demasiado como para pedirle el divorcio.

Gia la hija de Patricio Borghetti se enojó mucho por el incidente con Macky

Acerca de este baile indecoroso la hija de Patricio, Gia vio el video en el que aparece su padre y se enfureció. “Ni tú, ni Macky son mis amigas”, dijo la pequeña Gia a Kristal después de que su padre le enseñara el escandaloso video. “Con Macky está todo bien, hay confianza es un juego ¡a divertirse!”, dijo Borghetti.

Por su parte la también conductora Odalys reaccionó de una manera más cómica a las abdominales de Macky. “Por lo menos me fue bien con mi mujer, creo que hasta se preocupó por mí porque me dijo: ¿Oye y no te jodió la ciática o solo la relación?”, contó el conductor de “Venga La Alegría”. Para aclarar si todo está bien con su esposa, Patricio mencionó que “todo fue parte de un divertido juego”.

Lo más leído en Publimetro