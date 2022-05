La cantante, escritora, compositora, empresaria, de 36 años de edad, Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis, presenta su cuarto material discográfico titulado ‘Abeja Reina’ “El nombre me lo dieron mis fans, ellos me llaman ‘Queen Bee’, me tomó casi cinco años planearlo, es encontrar el momento perfecto y ya está”.

Chiquis presenta su nuevo álbum titulado Abeja Reina. / Foto: Cortesía

¿Cómo surgió la idea de la portada?

- Yo tuve la idea de la portada, junto con mi novio, es miel de abeja de verdad, lo que representa la miel son las lágrimas y el sudor de lo que hemos vivido y sobrevivido y como podemos sacarle lo dulce a lo amargo.

¿En qué te inspiras?

- En mis vivencias, experiencias, cosas bonitas y difíciles en mi vida personal y carrera, es importante para mí defender las canciones en un escenario pero para eso, tengo que estar enamorada de la canción, mis temas son historias de como llegamos a ser una abeja reina.

¿Cómo te enamoraste de la música?

- A los cuatro años me aprendí la canción ‘Puerta Negra’ y desde ahí dije ‘Me encanta la música’ y cuando escribí mi primera canción ‘Paloma Blanca’, pensé mucho en esas canciones que escuchaba cuando era pequeña, cantar es una forma de desahogarme, de terapia, en las canciones siempre encuentro las palabras correctas.

¿Cómo nació ‘Paloma Blanca’?

- ‘Paloma Blanca’ fue mi primer sencillo, pero la primera canción que escribí fue ‘Esa no soy yo’, se la escribí a un muchacho que me rompió el corazón. Pero ‘Paloma Blanca’ es para mi mamá, fue una contestación a la canción ‘Paloma Negra’ que ella me cantó en su último concierto en Monterrey.

¿Cómo defines el amor?

- Amar es vivir, y no tenerle miedo al amor, en todos los aspectos, para mí es importante amar lo que uno hace, yo amo todo lo que hago, soy una mujer muy apasionada, el amor es la fuerza del universo.

¿Amas a tus fans?

- Ellos son los que me han dado la fortaleza de seguir adelante en esta carrera.

¿Qué sientes cuando estás arriba del escenario?

- Me siento invencible, no importa por lo que este pasando, todo se me olvida y me siento fuerte, siento que puedo volar.

¿Cómo te afectó o benefició la pandemia y el confinamiento?

- La pandemia me afectó pero también me ayudó mucho, en esos momentos yo me separé de mi pareja pero tuve mucho tiempo para pensar en las cosas que uno a veces no aprecia, me di cuenta de muchas cosas que por estar ocupados no nos damos cuenta o no ponemos atención, me ayudó emocional y mentalmente.

¿Qué artistas te inspiran?

- Me inspiran Jenni Rivera, Joan Sebastian, Marisela, Juan Gabriel, Jack Johnson, Beyoncé.

¿Canción favorita del momento?

- PROVENZA de Karol G

¿Canción favorita del álbum ‘Abeja Reina’?

- ‘Entre Besos y Copas’, fue la más fácil para mí

¿Colaboración soñada?

- Me encantaría hacer algo con Karol G, Kali Uchis, Julión Álvarez, me gusta tomar riesgos quiero hacer rap en inglés.

¿Momento más especial en tu carrera?

- Cuando gané el Latin GRAMMY, me llenó de mucho orgullo, cuando inicié mi carrera era mi sueño más grande, no me la creí y empecé a llorar, fue un sueño hecho realidad.

Planes para el 2022

- Ya empezamos la gira de ‘Abeja Reina’ en Estados Unidos y pronto estaremos en México, solo faltan acomodar algunas fechas.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

- No enfocarnos en otras personas, nos comparamos mucho con otros, hay que enfocarnos en lo que queremos lograr, es el mejor consejo que me han dado y yo también doy.

¿Cuál es la clave del éxito?

- No darse por vencido, es encontrar el sí, encontrar la manera, hay momentos en los que uno se quiere dar por vencido, hay que apreciar las cosas, lo que viene fácil uno no lo disfruta, es mejor ir poquito a poquito, no hay que enfocarse en las cosas negativas, tenemos que tener oídos sordos, hay que echarle ganas y enfocarnos en la gente que nos apoya.

