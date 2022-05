Estoy dispuesto a que seamos padre e hijos otra vez, Alfredo Adame rompe en llanto y revela que quiere reconciliarse con sus hijos

El actor y presentador de televisión, Alfredo Adame, actualmente se encuentra participando en el reality show “Soy famoso, sácame de aquí”, conducido por Atala Sarmiento y Horacio Villalobos, en donde, todos los participantes son puestos a prueba en distintos retos, para que el público los salve y se puedan coronar como el rey o reina de la selva.

Entre los 12 participantes que conforman la primera temporada se encuentran Oskarín, Alfredo Adame, Magaly Chávez, Pancho Uresti, Khiabet Peniche, Jessica Díaz, Héctor Terrones, Wendolee, Mariana Ávila y Apio Quijano.

Asimismo, en el programa, hay una dinámica donde los concursantes confiesan sus sentimientos y pesares ante la cámara y Alfredo Adame aprovechó la oportunidad para hablar acerca de la relación que mantiene con sus hijos tras las declaraciones hechas hace un par de mese, por lo tanto, no pudo evitar romper en llanto.

Llorando, Alfredo Adame revela que quiere reconciliarse con su hijos

Adame, confesó que sintió que fue injusto que sus hijos lo llamaran ‘mal padre’ porque él les dio amor, cariño, apoyo y respeto “Siempre fui su mejor amigo, fui el mejor papá, me lastimó que su madre los alienara y decidiera ponerlos en mi contra, lo que me llevó a desconocerlos y desheredarlos, yo siento tan buen padre, no se porque me trataron de esa manera y por eso tomé esa actitud”.

Llorando, Alfredo Adame revela que quiere reconciliarse con su hijos. / Foto: Instagram

Tras estas declaraciones, Adame en pleno programa en vivo compartió lo siguiente “Yo les ofrezco vernos en algún lugar, un abrazo, un beso, sin recriminaciones ni nada, si ustedes están dispuestos, yo también estoy dispuesto a que seamos padre e hijos otra vez”.