Chyno Miranda reaparece y manda mensaje a sus fans

Hace unas semanas se dio a conocer que el estado de salud, del cantante Chyno Miranda, era algo delicado, debido a algunas complicaciones que tuvo al contagiarse de Covid-19, debido a esto, muchos artistas pidieron orar por él, incluyendo su excompañero Nacho, quien a través de las redes sociales mostró su preocupación a indicar en programa ‘hoy día’ en vivo a sus seguidores “que recen o manden su energía por un milagro”.

Te puede interes. ¿Cuál es la enfermedad que tiene “Chyno” Miranda y lo mantiene en crítico estado de salud?ar

Es tanto lo que se ha especulado acerca de su salud que amigos y compañeros del medio artístico, se encargaron de realizar un evento musical en apoyo al cantante con el nombre de “Todos somos Chyno”, concierto que planeaba utilizarse para recaudar fondos para que el cantante continuara su recuperación, que a pesar de no haber sido planificado por su familia, dieron su apoyo al mismo.

Asimismo el intérprete de ‘En el asiento de atrás’ reapareció en un video con un mejor semblante, indicando que estaba bien, que se estaba recuperando y además dijo sentirse agradecido por el evento que están realizando como apoyo para sus gastos médicos. “Gracias a todos mis amigos y colegas por el concierto en La Escala este próximo 8 de junio. No pueden faltar”, dónde además invitó a todos a asistir “Mi gente los espero, bueno los espero no, porque no, voy a estar ahí de corazón”, aseguró el cantante venezolano, quien además se despidió diciendo “Les mando un fuerte abrazo ¡los quiero!”.

Este video fue mostrado en el podcast de ‘La Nave’ dándole un poco de paz a los fanáticos que se mantuvieron preocupados por su salud, luego de la Neuropatía periférica que le habría dejado el Covid, y que a pesar de las afecciones que pudieran haberle ocasionado, el cantante se veía bien ante las cámaras, dando por finalizada las especulaciones que se tenían sobre su salud.