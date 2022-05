Segundo ciclo de Loki comienza su rodaje: ¿Sabías que es la serie de Marvel más vista?

El Universo Marvel siempre está en movimiento y sus fanáticos apuntan parte importante de sus expectativas al inicio del segundo ciclo de Loki, que comenzará su rodaje en las próximas semanas y no solo contemplará el regreso de Tom Hiddleston como el personaje titular, sino que también contará con todo el elenco de la primera temporada.

Muchos datos sobre la serie de la vida del díscolo hermano de Thor surgieron a raíz de una entrevista recogida por Deadline a Kevin Feige, durante una reciente presentación con sus inversionistas. Recordemos que la segunda temporada de Loki, que podrán ver en la plataforma streaming Disney+, aún no tiene una fecha de estreno, pero se confirmó que Eric Martin comandará su equipo creativo como guionista principal.

Entre las informaciones más jugosas ofrecidas, Feige indicó que actualmente Loki es la serie de Marvel en Disney+ más vista hasta ahora. Sin embargo, no ofreció ningún tipo de detalle sobre la trama de esta entrega. En cuanto a la fecha de estreno, recordemos que la primera temporada de Loki se estrenó el 9 de junio de 2021 y llegó a su final el 14 de julio de ese mismo año. Considerando que el rodaje todavía no ha comenzado lo más probable es que no se publiquen los espisodios para el 2023.

Recuerden que Loki es la primera serie de Marvel Studios en asegurar un segundo ciclo y su primera entrega contó con Hiddleston como el hermano de Thor, además de Owen Wilson como Mobius, Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Renslayer, Sophia Di Martino como Sylvie y Wunmi Mosaku como Hunter B-15, entre otros.

Antes fue el estreno más visto superando a Falcon y el Soldado del Invierno y WandaVision, según las clasificaciones de transmisión de Nielsen. La miniserie protagonizada por Hiddleston, escrita por Michael Waldrom y dirigida por Kate Herron, recibió 731 millones de minutos de visualización, números más altos que los de Falcon y el Soldado del Invierno, que recaudó 495 millones de minutos, y WandaVision, que recibió 434 millones de minutos.