Brie Larson causa sensación en las redes tras mostrar su abdomen esculpido al nivel de Capitana Marvel

La actriz encargada de dar vida a Carol Danver en la película de Marvel “Capitana Marvel”, y otros títulos de la franquicia donde hace apariciones, causó furor en las redes sociales. Y es que la también cantante, directora, productora, guionista y modelo estadounidense, Brie Larson rindió pleitesía a su papel de superheroína y colgó unas fotos en su cuenta de instagram que puso a sudar a más de un seguidor.

La publicación es un carrusel de cuatro fotografías donde se puede ver a Brie Larson vestir un hermoso set de top y falda color negro con pequeñas flores rojas y rosadas. También utilizaba unas hermosas joyas, collar y aretes, en color dorado. El maquillaje que lleva es bastante natural y en cuanto al peinado, apostó por un look suelto, casual y semi-ondulado. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la ropa que usaba dejaba al descubierto su marcado abdomen que parece ser el de la mismísima Capitana Marvel.

Los abdominales, cincelados como barra de chocolate, de la mujer de 32 años sacudieron Instagram el pasado miércoles. Fanáticos y celebridades ovacionaron y elogiaron el cuerpo tonificado de Larson en los comentarios del post. Asimismo, le agradecieron y la calificaron como una “motivación para hacer ejercicios”.

“¡Si enseñaras una clase magistral de abdominales, la tomaría!” se puede leer entre los comentarios que escribió la actriz Kerry Washington . Mientras que otro fanatico realizó una interesante petición: “Hola Brie, ¿me prestas unos abdominales, por favor?” comentó un fanático… gracias por la motivación del entrenamiento!”

¡Todos los videos que publicas de ti haciendo ejercicio solo me dan ganas de trabajar más duro en el gimnasio!” agregó otro fanático. Cabe destacar que, en febrero, Larson habló, en exclusiva con Insider, contó detalles sobre el entrenamiento que requirió para la próxima secuela de “Capitana Marvel”. También explicó que la experiencia con Marvel Studios había cambiado su acondicionamiento físico a lo largo de los años: “Comencé este viaje pensando que me volvería fuerte y no tenía idea. Fui mucho más allá de lo que jamás creí que era posible para mi cuerpo”.