Conozca a la actriz de The Walking Dead que participará en nuevo drama adolescente junto al actor de After.

Foto: Agencia Fist Love promete derrocar a After como drama de amor juvenil del momento

After revolucionó el mundo de las películas de drama y amor adolescete. La cinta, basada en las novelas de Anna Todd de nombre homónimo y que iniciaron como una ‘fan-fiction’ inspirada en One Direction, simplemente explotaron en exito. Fue así como Hero Fiennes Tiffin, quien es sobrino del reconocido Ralph Fiennes, saltó a la fama al encarnar al nuevo galán juvenil, Hardin Scott.

Tanto fue el exito que tubo el actor en su papel, que actualmente fue convocado para protagonizar una película que promete destronar a la saga de After. Esta nueva entrega tendrá como actriz principal a una figura de la reconocida serie de zombies “The Walking Dead”.Nos referimos puntualmente a Sydney Park, la joven intérprete que le dio vida a Cyndie en la producción de muertos vivientes más aclamada de todos los tiempos.

Luego de tres entregas, las cuales están ya disponibles en el streaming Prime Video, After está a punto de llegar a su fin. La conclusión llegará el próximo 25 de agosto cuando la historia encabezada por Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford, quien interpreta a Tessa, termine definitivamente. El actor británico no pierde el tiempo y ya tiene un nuevo proyecto en mente: First Love. Esta nueva producción audiovisual ya lanzó su primer tráiler y que se prepara para el gran estreno.

El argumento de First Love girará alrededor de Jim y Ann, dos estudiantes del último año de secundaria que experimentan los altibajos de su primer amor, mientras intentan averiguar cómo será su partida a la universidad. En el primer avance oficial se muestra que la joven pareja enfrentara una separación al ella quedar seleccionada para estudiar en una institución de Nueva York, por lo que la distancia podría complicar su relación. Mientras que el chico enfrentará un drama familiar, ya que sus padres atraviesan una importante crisis financiera y deberán luchar por permanecer juntos en este difícil contexto.

La dirección del proyecto esta a cargo de AJ Edwards, los padres de Hero Fiennes Tiffin en ficción serán Diane Kruger y Jeffrey Donovan. De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora del largometraje, se presume que cuenta una historia muy parecida a After, pero con personajes menos toxicos. El estreno está programado para el próximo 17 de junio en las salas de Estados Unidos. La fecha de lanzamiento en Reino Unido o países como España y Latinoamérica aún no están confirmadas, por lo que se espera que arribe directamente a plataformas de streaming como Prime Video, tal como sucedió con la segunda parte de la saga After.