“Las estrellas bailan en Hoy”: esta es la segunda pareja eliminada

La segunda gala de eliminación estuvo de infarto en la competencia “Las estrellas bailan en Hoy”.Cuatro parejas quedaron sentenciadas pero una quedó fuera finalmente de la tercera temporada del popular reality show.

Galilea Montijo aclaró que la puntuación final sumó además la presentación de este jueves 19 de mayo, por lo que los resultados quedaron así: Manelyk y Carlos Speitzer y Toñita y Chao con más votos del público y salvados; además de Olivia Collins y Óscar también rescatados con el voto del juez invitado Albertano. Bárbara Torres y Los Huarechanis quedaron así fuera de la competencia, dejando a salvo a Marie Claire y Alex.

Las estrellas bailan en Hoy Instagram @programahoy

El público reaccionó de manera diversa con esta decisión. “Bárbara sigue preparándote como bailarina y si regresa a repechaje pero con los Huarachines no”. Otros pidieron el regreso de Bárbara con otro compañero de baile. “Regresen a Bárbara con otra pareja”.

Bárbara preparó su coreografía de género disco en solitario y en la pista los grandes ausentes fueron Huarechín y Huarachón. Andrea Legarreta destacó el esfuerzo mientras que Ema Pulido consideró que pudo lucirse y aprovechar aún más la oportunidad de bailar con su coreógrafo. “Créete lo que estás bailando”, dijo la experta.

Entre los comentarios en las redes sociales, los fanáticos del programa apuntaron contra Manelyk quien esta semana protagonizó un altercado con su compañero de baile, Carlos Speitzer. En plenos ensayos, el modelo realizó críticas a la coreografía, lo que molestó a la influencer. Él insistió en que su compañera podría actuar pero ella aclaró que no estaban en una obra, sino en una coreografía, pidiendo al mismo tiempo que se ubicara.

La pareja presentó un baile al ritmo de quebradita. Andrea Legarreta ser parte del club de fanáticos de Manelyk, entre risas, y los felicitó por el espectáculo. “Los he disfrutado tanto, se ve el compromiso, se ven sexys, son un par de guapos, el vestuario es divino, se ve el resultado”, exclamó la juez de caramelo.

Latin Lover los consideró una pareja con mucha energía y pasión, lo que puede jugar a favor para lograr mejores coreografías. “Pero cuidado con el carácter de los dos porque puede echar a perder el trabajo de toda una semana. Lo que acabo de ver ahora es una buena reconciliación porque hubo buena energía, desplazamientos, utilizaron toda la pista de baile y unas cargadas, aparte de buenas muy limpias”.

Ema Pulido volvió a contradecir a Latin Lover. “Aunque me pareció buen trabajo siento que salen mucho de ritmo, y de pronto preparan mucho las cargadas, hacen pausas, las transiciones no son fluidas. No se confíen de sus puntos”, comentario que hizo reaccionar a Latin Lover quien la contradijo y la retó a hacer una cargada en el mismo set de “Las estrellas bailan en Hoy”.