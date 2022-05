“Tú a mí no me conoces”: sigue la guerra entre Niurka y Laura Bozzo en “La casa de los famosos”

La segunda temporada del programa “La casa de los famosos” ha estado llena de revelaciones sorprendentes pero también de momentos explosivos entre las 16 celebridades que continúan en la competencia de Telemundo.

La polémica no ha parado desde que el programa se entrenó el 10 de mayo. Laura Bozzo y Niurka Marcos pareciero dejar la controversia atrás y con un abrazo se expresaron cordialidad, pero la tregua parece haber acabado entre las dos famosas quines volvieron a protagonizar una riña.

17 celebridades participan en "La casa de los famosos 2" Instagram @telemundorealities

Todo comenzó cuando Bozzo, una de las participantes más frontales, apuntó contra Marcos a quien acusó de influir en el grupo y “controlar la mente de todo el mundo”. La bailarina y actriz no se quedó callada y de inmediato respondió el comentario con una advertencia a la presentadora peruana.

No podemos subestimar a nadie, porque tu no sabes quién te va a sorprender. El más carita de bobo, el más arrinconadito, te puede sorprender. Así es el juego chicos.. no se los dijo para imponer mi criterio, yo aquí me siento vulnerable”, dijo a los compañeros.

Bozzo reaccionó: “Ay por favor Niurka, tu manejas todos los hilos de acá, por favor, todas las chicas las tiene como tontas”, afirmó desestimando el comentario de la actriz. Niurka respondió con una pregunta. “¿Yo te manejo a tí? Yo no manejo a nadie, yo no manejo la cabeza de nadie, yo me llevo muy bien con todos”. Laura replicó: “El tiempo lo va a decir”.

Niurka Marcos y Laura Bozzo volvieron a discutir ante el silencio de sus compañeros. “Tu tienes un problema conmigo. Y mañana otra vez ´Niurka te quiero, Niurka, te amo, déjame en paz”. Laura reiteró su estima por la actriz aunque también su desconfianza. “No he dicho que no te quiero, te quiero pero te conozco”.

“Tú a mi no me conoces, no tienes ni idea de quién es Niurka Marcos, y te aseguro que no me quieres conocer”, dijo soltando de inmediato un golpe sobre la mesa. La tensión se apoderó de La casa de los famosos, ya que se trata del segundo enfrentamiento entre las dos concursantes. En otra oportunidad Laura expresó sus disculpas por estar a la defensiva y ser altanera, un mensaje que hizo llorar a Marcos.