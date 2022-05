“El señor de los cielos”: ¿qué se sabe de la octava temporada?

La nueva temporada de la narcoserie “El señor de los cielos” es una de las producciones más esperadas de 2023. Después de varios rumores, su protagonista Rafael Amaya confirmó el regreso de su personaje “Aurelio Casillas” y los detalles de la esta sesión que comenzará a grabarse a finales de este año.

“Qué bueno, qué gusto pisar otra vez el set de ´El señor de los cielos´, ponerme otras vez los zapatos de Aurelio Casillas”, dijo el actor en alusión al personaje inspirado en el narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes. Aunque no dio detalles de la trama en la temporada octava que dijo que habrá muchos disparos.

“La ventaja que tenemos los cuentacuentos es que podemos manipular el tiempo y el espacio, podemos irnos diez años atrás o diez años adelante, vienens cosas muy buenas”, aseveró el actor quien se refirió a una reciente reunión con el escritor de la famosa serie, cuya última temporada se transmitió el el 31 de enero de 2020.

Un video promocional de la nueva temporada muestra algunas escenas de la temporada siete, el final donde Aurelio está encerrado en una caja y al borde la muerte. En otro momento aparecio recuperado y expresando. “Se dice que solo Dios lo ve todo, pero a veces lo que no se ve tiene el poder de destruir todo y a todos en su camino”, mientras se mostraba el momento de su rescate entre las armas y su inminent venganza.

Fernanda Castillo, quien personificó a “Mónica Robles” las primeras cinco temporadas, reaccionó al regreso de Amaya. “Siempre me dará gusto saber que Rafael regresa, y saber que está bien, pero es algo que veo como lejos, la verdad es que también me da nostalgia pensar que en algún momento murió Mónica Robles y que ya no estará”, dijo descartando su personaje puede revivir en la trama.

Los fanáticos de la saga se expresaron en las redes sociales, piendo además la participación de la actriz. “Solo espero que continúe desde como quedó el final de la 7 temporada, y de que cómo los reviven a ella y a Rafa de nuevo , entre muchas cosas”, , opinaron. En otros comentarios se leyó: “Esperando la 8va temporada, Rafael Amaya es un gran actor y un gran ejemplo para muchos, Que a pesar de todo lo malo que le haya pasado, Esta saliendo adelante y eso es admirable” y “Personajes vitales Fernanda Castillo,Rafael Amaya y Mauricio Ochman, sin ellos la serie no sería lo mismo”.

El protagonista de la serie Rafael Amaya ha sido elogiado por su regreso a la pantalla luego de superar una crisis personal y sus adicciones que lo llevaron varios meses a rehabilitación. “Lo pasado es pasado, ahora estoy reencontrandome con mi público, hay mucho qué hacer, mucho que trabajar”, expresó en el programa Ventaneando.