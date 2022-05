No sólo de jaripeo vive el hombre: Pepe Aguilar en su regreso a los palenques

Aunque Pepe Aguilar ya se había presentado en los palenques de San Marcos y Texcoco, su reaparición este fin de semana en Metepec, Edomex, marcó su regreso más espectacular a los palenques. Tanto es así que Pepe Aguilar se mostró muy contento de poder estar de vuelta en estos formatos “porque no sólo de jaripeos vive el hombre”, declaró.

“Creo que vamos a ir a Guadalajara y lo combinaremos con las presentaciones que hacemos a caballo y tengo otro concepto sinfónico que pronto voy a presentar”, anunció Pepe Aguilar a Publimetro minutos antes de su presentación en el redondel mexiquense.

Y es que ya cuando parece haberse reactivado al cien los conciertos y shows, Pepe Aguilar hizo balance sobre lo que han sido estos dos años de pandemia y en los que reconoció no ha dejado de trabajar. “Compuse música, varios en vivo. En el 2021 hicimos cerca de veinte jaripeos”, señaló. Lo que sí extraña del 2020 es el tiempo que ha compartido en familia pues con el ritmo que hay “ahora es más complicado”.

Desde la azotea, fue un disco hecho entre amigos y ahora recién lanza su disco número 30, A la medida, y varias canciones, entre las que se encuentra un dúo con Intocable. En total son 11 canciones nuevas, 5 canciones escritas por mí, 4 escritas por Edén Muñoz, con banda, con mariachi y algunas ya las estoy cantante”.

En cuanto a las polémicas sobre su familia, Pepe Aguilar aseguró que “hay que saber diferenciar las cosas es importante, una cosa es el trabajo, otra la familia, otra la carrera, otra los medios y otra los fans”.

Quedó claro que el público que se congregó en la Feria de San Isidro, en Metepec, adora a Pepe Aguilar. Así se pudo comprobar la noche de este sábado en el palenque, donde logró un lleno total. El show inició con la participación de Leonardo Aguilar, su hijo, quien interpretó temas como “No volveré” y “A través del vaso”, “La quiero igualita”, “Fruta prohibida” y “Ya supérame”.

Pepe Aguilar salió al redondel con los éxitos “Me estoy acostumbrando a ti” y “Este terco corazón”. Una vez entrados en ambiente, una fan se acercó al escenario para darle una rosa, la cual colocó en la solapa de su traje, antes de continuar con “Recuérdame bonito”.

“Mientras Dios me preste vida, me seguiré poniendo este traje”, dijo el cantante. “Mañana ni trabajo, hoy me puedo desvelar, trago ganas de cantar y me gusta Metepec. Vamos a poner todo esto en una ecuación y salen como 40 canciones”.

— Pepe Aguilar