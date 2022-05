Johnny Depp: Courtney Love toma partido y asegura que el actor le salvó la vida

Tras varias sesiones del juicio que enfrenta Johnny Depp por difamación en contra de Amber Heard, Courtney Love aparece para brindarle apoyo al actor en medio de uno de los momentos más complejos tanto a nivel personal como laboral.

Te puede interesar:

[ Eduin Caz apoya a joven para revelar a su familia que es homosexual ]

A través de un video –que posteriormente fue eliminado-, la cantante y actriz estadounidense reveló el inolvidable momento en el que el protagonista de “Piratas del Caribe” le salvó la vida luego de hacerle reanimación cardiopulmonar (RCP) en 1995.

“No quiero juzgar a nadie públicamente, pero quiero decirles que Johnny me salvó la vida en 1995, cuando me tuve una sobredosis afuera de The Viper Room”, expresó Love.

“The Viper Room” es un sitio nocturno ubicado en Sunset Strip en West Hollywood, California que fue propiedad de Johnny Depp en los años 90, época en la que era frecuentado por reconocidos artistas tanto de la música como de la actuación.

Johnny Depp apoyó incondicionalmente la hija de Courtney Love y Kourt Cobain

En ese momento en el que Courtney Love se salvó de aquella fatídica sobredosis, la cantante atravesaba la reciente muerte de su esposo, Kurt Cobain.

“Johnny, cuando yo era adicta al crack y Frances estaba teniendo que sufrir todo eso con trabajadores sociales, le escribió una carta de cuatro páginas que ella jamás me mostró”, expresó la viuda de Kurt Cobain, quien a pesar de no tener ninguna amistad con el actor presenció como él cuidó de su hija.

Incluso, en celebración del cumpleaños número 13 de Frances Cobain, Johnny mandó limusinas para que la joven y sus amigas vieran “Piratas del Caribe.

“Lo hizo un montón de veces. Él le dio su propio asiento en los estrenos con su nombre”, mencionó Courtney.

A pesar de la postura que ha tomado Love en el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, aseguró que de igual forma siente empatía por la actriz.

“He sido la mujer más odiada de Estados Unidos y del mundo, incluso antes de que TikTok existiera”, expresó. “Siento mucha empatía por lo que Amber debe sentir. Digo, ¿te imaginas cómo se debe sentir eso? Espero que se haga justicia, sea el resultado que sea”, finalizó.

Lo más leído de Publimetro:

[ Silvia Pinal y el productor de “Caperucita” aparecen juntos y frenan las polémicas ]