Conozca las 5 personas más influyentes del mundo según la revista Time

Como cada año, la revista Time saca a la luz pública la lista de las personas más influyentes del año, y esta vez, no ha sido la excepción, pasado los 5 meses del año 2022, ya la revista eligió quienes son los afortunados, estos son elegidos por expertos y académicos que anualmente se reúnen y evalúan desde actores y cantantes, hasta activistas y dirigentes políticos.

1. Andrew Garfield: El actor angloamericano no solo ha revolucionado el multiverso de Marvel con su aparición en ‘Spiderman: No Way Home’, también se ha posicionado en esta lista por su capacidad interpretativa en ‘Silence’, producida en el año 2016, narra la historia de dos jesuitas japoneses que vivían para salvar a su mentor.

El director, productor y guionista de este film, Martin Scorsese dijo que Garfield pudo llegar a cualquier nivel emocional de la historia, sin importar el tiempo en que se diera estos cambios de humor.

Silence (2016) de Scorsese. Adam Driver y Andrew Garfield, dos jóvenes jesuitas viajan al Japón imperial buscando a su mentor, quien parece ha negado a Dios y abandonado el cristianismo. pic.twitter.com/U29PW19TmC — Nicolás (@nicolasssdj) April 10, 2022

2. Sarah Jessica Parker: En 1998 con su papel protagónico en 1998, la actriz se convirtió en una representante de la moda, y luego de haber retomado su papel como ‘Carrie Bradshaw’ en ‘And Jus Like That’ en el año 2021, hizo que la admiración hacia ella creciera más.

Caracterizada por su glamour, sensualidad y su dulzura, una de sus compañeras de reparto, Cynthia Nixon, en uno de los escrito que realizó en Time dijo que “Es, sencillamente, amada”.

3. Mila Kunis: La actriz es caracterizada por ser una mujer que sabe balancear su profesión y su vida como madre de dos niños, y lo más admirable es la labor social que realizo junto a su esposo Ashton Kutcher quienes recaudaron aproximadamente 30 millones de dólares para los refugiados de Ucrania.

4. Zendaya: La actriz estadounidense ha logrado su nombre en alto en los últimos años, bien sea por su papel en la saga de ‘Spiderman’, en la serie ‘Euphoria’ o en la película ‘Dune’. Lo cierto es que el director Denis Villeneuve, quien también es guionista de ‘Dune’ dijo que Zendaya es “Una fuerza creativa autónoma” y además la caracterizó como un “ícono cultural”.

5. Demna Gvasalia: El diseñador de modas de la famosa marca Balenciaga, se encargó de presentar una colección de alta costura este 2021, luego de 53 años, indicando que “Hay que despertar nuevas conversaciones, la alta costura tiene que salir de la caja en la que se ha metido”, dijo para la revista ‘Vogue España’.