“La casa de los famosos”: quién es el segundo expulsado

Lágrimas, tristeza y abrazos. La segunda gala de eliminación en el reality show “La casa de los famosos” estuvo llena de tensión y de emociones entre las 16 celebridades que disputan el premio máximo en efectivo y el título de campeón en esta nueva temporada.

Los nominados de la noche se fueron alistando con sus maletas y se despidieron de sus compañeros en caso de no poder volver a casa. Nacho Casano, Brenza Zambrano y Natalia Alcocer fueron los que daron en peligro luego de ser nominados por sus compañeros del programa. Luis Potro Caballero también quedó nominado pero finalmente fue salvado en la votación dominical.

17 celebridades participan en "La casa de los famosos 2" Instagram @telemundorealities

Héctor Sandarti anfitrión del programa reveló tras mucho suspenso el nombre del segundo eliminado. Se trató de Brenza Zambrano, quien obtuvo 53 % de los votos en contra del público, mientras que Casano quedó con 35 %, así Natalia Alcocer con el restante 12 %. Luego de conocer los resultados, Zambrano rompió en llanto y se despidió de sus compañeros.

Ni yo me lo esperaba pero bueno, son cosas que tienen que pasar, es un juego a fin de cuentas. Fue una experiencia superbonita el poco tiempo que estuve conocí personas maravillosas, de quien tenía malas ideas o me habían dicho que eran malas, me llevé una sorprensa tan grande, con eso me quedo”, dijo la actriz mexicana.

Luego se conmovió al hablar de Laura Bozzo, con quien hizo amistad. “Es lo más triste de dejar la casa, me dan ganas de llorar. Me habían hablado mal de ella, que era mala persona y cuando la conocí, la traté, vi que es un ser maravilloso”, expresó mientras en pantalla sus compañeroas Daniela Navarro y Julia se notaban tristes por su salida del programa.

El público reaccionó en las redes sociales de manera diversa. “que INJUSTOOOOO”, “Fraude”, mientras que otros recordaron que Brenda se burlo de Anahi Azali en la primera temporada de La casa de los famosos porque fue las primeras expulsadas. “A ella le tocó igual”.

Mientras tanto, en la competencia continúan la tensión. Nacho Casano y Luis Potro Caballero conversaron sobre las diferencias que han tenido y trataron de hacer tregua. “No me caes mal para nada, porque eres completamente diferente a mi guey. Siento que a veces arrastras o halas a las personas a convercerlas de algo que igual no eres tú como fue en un principio”.