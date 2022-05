“Las estrellas bailan en Hoy”: la razón por la que Raymix abandona el reality show

La tercera temporada del reality show “Las estrellas bailan en Hoy” no ha dejado de sorprender al público. Luego de la eliminación del único trio en competencia, integrado por Bárbara Torres y los comediantes Huarichín y Huarachón, el cantante Raymix dejó sin palabras cuando anunció su decisión de abandonar.

Poco después de escuchar al jurado, el famoso tomó la palabra y argumentó. “A todo el público, a los jueces, a mi compañera sobre todo, esto muy contento porque la productora me haya invitado a este programa, desde que llegué me la he pasado increíble. El día uno tenía miedo de bailar y ahora me encanta, disfruté mucho esto y he disfrutado cada día contigo”, dijo a su compañera Violeta Isfel.

Luego dijo que se trataba de su penúltimo baile. “Me voy por una cuestión de trabajo. Les pido una disculpa pero al mismo tiempo les agradezco por la oportunidad. Estoy por empezar a trabajar mi cuarto álbum, tengo una gira en Estados Unidos y unos conciertos en México, entonces me tengo que ir”, dijo el cantante quien prometió a su compañera dejarla en buenas manos.

Durante los ensayos de su última presentación, Raymix apareció entusiasmado pero al mismo tiempo preocupado “Siemto complicada la coreografía, no habíamos bailado algo tan complicado”, dijo el famosos mientras practicaba los pasos de electro house. “Siento preocupado a Ray, ahora le dije ´Vamos, tu puedes´”, expresó tratando de animarlo.

Andrea Legarreta fue la primera en evaluar el desempeño de la pareja. “Son encantadores. Se les ve la cara de concentración, su energía es muy bonita, han hecho una pareja muy linda, sin conflictos, sin mala onda... por separado se lucieron pero hubiera gustado ver algo juntos”, a lo que los concursantes explicaron que es un baile asimétrico y no tanto en pareja.

Latin Lover destacó que se trata de la cuarta semana del reality y por lo tanto deben pedir más nivel de los participantes. “Me gustó que bailaran electro house, algo que creo que nunca han bailado, me gusta que se arriesguen”, dijo al tiempo que destaco el respeto de Raymix por las críticas y las recomendaciones del jurado.

Ema Pulido fue más detallista y criticó los movimientos de la coreografía. “No se pueden mover como un árbol y como que son ramas. Los brazos surgen de interior de su cuerpo, del torso, de la espalda, y es un todo que lleva esa dinámica del brazo, no va aislado porque entonces carece de una energía, de una fuerza, de un lenguaje”.