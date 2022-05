Pepillo Origel aclara acusaciones de Sylvia Pasquel sobre su madre

El estado de salud, su avanzada edad y la exposición pública de Silvia Pinal siguen estando en la palestra, desde que participó en la obra de teatro “Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!” , aunque su aparición se realizó una sola vez porque luego tuvo que suspender su presentación por problemas que le aquejaron.

Recientemente las páginas de los diarios acapararon la atención de los seguidores para enterarse de una diferencia entre el periodista “Pepillo” Origel y la primera hija de la actriz que lleva su mismo nombre; Sylvia Pasquel, cuando ésta lo señalara de no haber estado pendiente de la salud de su madre de 91 años de edad, además de considerarlo un gran amigo de la familia.

Por su parte Juan José Origel no se quedó callado y utilizó su programa “Con permiso " para responderle a Pasquel de forma muy amena:

“Mi querida ‘Silvita’, con todo lo que quiero a Silvita Pasquel, dijo que yo no le hablaba, ni que la iba a visitar. Tú no te das cuenta, yo todos los días o casi todos los días hablo con su asistente, ¿Por qué? Porque si la señora está cansada, está acostada, está dormida, no la voy a molestar, pero todos los días hablo a ver cómo está desde la pandemia y desde antes; Se vino la pandemia, a poco iba a ir yo”, comentó Juan José Origel.

El columnista de El sol de México mencionó las veces que se ha ido a comer con doña Silvia Pinal, salidas que ambos han publicado en sus redes sociales, “Pepillo” recordó que desde hace un tiempo ha hecho saber que a doña Silvia se le debería hacer un homenaje en vida en Bellas Artes.

Silvia Pinal y Juan José Origel Foto: @juajoseorigel

No regresará a la actuación

Por su parte el hijo de la actriz considerada pionera del teatro d comedia musical dijo que tanto él como sus hermanas se han puesto de acuerdo y decidieron que su madre no estuviera más en escena, luego de las fuertes críticas a las que ha sido sometida al verla actuando en la más reciente obra “Caperucita , que onda con tu abuelita”

Luis Enrique Guzmán ha dicho en el programa @vengalaalegriatva que Silvia Pinal, por el momento no, regresará al teatro ya que la salud de su madre está primero.

“Eso es lo que nos estaba preocupando, que fue la razón por la que tomamos la decisión de ya no comprometer a nadie en cuanto a la producción o al público a que se sientan incómodos de estar en una función ya difícil para ella o que ella no se esté desenvolviendo como le gustaría”, expresó el empresario.