‘Rain on me’ de Lady Gaga y Ariana Grande cumple 2 años de su estreno

La canción que marcó toda una generación “Rain on me” cumple 2 años de su estreno y aún sigue dando de qué hablar, algunos fanáticos indican que su vida no ha sido igual desde el momento en que salió el tema, pues lo caracterizan como un boom con el que muchos se sintieron identificados, ya que aseguran que habla sobre perseverar aún en las adversidades.

‘Rain on me’ es un tema que forma parte del sexto álbum de Lady Gaga llamado “Chromatica” y se realizó en colaboración con Ariana Grande, fue considerada por la BBC, Billboard, The Guardian y The New York Time como una de las mejores canciones del año 2020, pues se mantuvo en los primeros puestos de los Billboard Hot 100, durante mucho tiempo, además de las 78 millones de ventas certificadas que tuvo en los Estados Unidos, sin contar que también fue considerada platino en Australia, y Canadá y disco de oro en el Reino unido.

Además de ser ganadora de 3 premios Video Music Awards como “El mejor video del año”, “la mejor canción de año” y “la mejor colaboración”, el tema también se convirtió en la primera colaboración femenina en ganar el premio al “Mejor dúo pop” en los Grammys.

En la actualidad el video cuenta con más de 300 millones de reproducciones en la plataforma musical estadounidense, YouTube y más de 800 millones de reproducciones en Spotify.

Los fans de estas dos chicas, también recordaron los 2 años del video que les marcó su vida, a través de las redes sociales compartieron sus comentarios, recordando el momento del estreno.

Uno de los usuarios de Youtube, comentó que “2 años después, esta canción todavía se repite para mí”.

“Y pensar que al inicio de las cuarentenas en el mundo entero, hace dos años, fue una canción que a muchxs les dio alegría y esperanza, en retrospectiva somos los sobrevivientes de uno de los momentos más oscuros de la humanidad”, comentó otros de los usuarios, pues cabe resaltar que este video se estrenó iniciando la pandemia.

“Hace dos años se lanzó Rain On Me, es nostálgico pensar que esta fue la canción que nos ayudó a muchos de nosotros a pasar el peor momento de la pandemia que aún continua”, es otro de los comentarios que resalta en su video de youtube.