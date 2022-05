¿Se le olvidó México?: Critican a Eugenio Derbez por publicaciones en inglés

Samara Weaving y Eugenio Derbez en el póster promocional de The Valet Samara Weaving y Eugenio Derbez. / Foto: Instagram.

El actor mexicano Eugenio Derbez lleva días en el ojo del huracán… y es que el también comediante y productor se ha visto involucrado en varios escándalos que van desde una discusión viral en Twitter con el empresario Emilio Azcárraga Jean hasta controversias por posar con la presentadora y actriz Galilea Montijo. Ahora es motivo de escrutinio en redes sociales debido a sus publicaciones acompañadas de mensajes redactados en inglés.

Derbez, quien participó en el largometraje “CODA: Señales del corazón”, acreedora del galardón mejor película del año de los Oscar 2022, recientemente publicó en su Instagram un post donde se le veía posar feliz en un video de unos pocos minutos. El actor mexicano se le apreciaba muy cómodo y ataviado con un traje azul, camisa blanca y corbata color vino para asistir a un evento de en el país Azteca. En las imágenes estaba posando para las cámaras, caminando con mucho estilo por la alfombra roja del evento y tomándose “selfies” con sus fans.

El píe de foto, que cita:”Memorable moments at #TheValet premiere in Mexico City” (Momentos memorables en el estreno de #TheValet en la Ciudad de México, por su traducción en español), fue lo que desató polémicos comentarios por parte de los internautas que dividían entre admiración, elogios y respeto, en contraposición con indignación por lo que algunos tacharon como una severa falta de regionalismo.

Los fans de habla hispana le recordaron al actor “que es mexicano” y argumentaron que gran parte del éxito de su carrera artística se la debe al público del país Azteca. En virtud de ello, calificaron como innecesario que los “caption” de sus publicaciones estén redactados en ingles, en lugar de español. “Intento de sentirse gringo”, se podía leer que ajustició un internauta.

En la publicación del comediante fueron muy recurrente leer comentarios en los que se quejaban de que no había un balance, pues consideran que últimamente casi todos sus post están redactados en ingles, aunque este publicando contenido sobre su país natal: “Que raro, otra publicación en inglés y hasta colocando ‘in México City’”, “De verdad que no es necesario poner todo en inglés, se entiende que quieres conquistar un nuevo público pero no hay que olvidar de donde vienes”.

Eugenio Derbez se encuentra de nuevo en México promocionando la película The Valet, última producción en la que participó.