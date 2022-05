Alfredo Adame se pelea a golpes con conductor de Venga la Alegría

A través de las redes sociales del reality show salió a la luz un avance de lo que se podrá ver en la transmisión de este miércoles 25 de mayo a través de la pantalla de Azteca Uno a las 19:30 hs. A lo largo del audiovisual no pasó desapercibido un fuerte encontronazo entre Alfredo Adame y Oskarín.

Para nadie es un secreto la explosiva personalidad que tiene Alfredo Adame, a lo largo de su carrera ha demostrado lo fácil que puede perder el control ante cualquier situación.

En el avance del próximo capítulo de ‘Soy famoso, ¡sácame de aqui!’ se ve como el actor toma un posición bastante radical al ordenarle a sus compañeros que nadie puede agarrar comida.

“Hoy no se come ni se agarra nada de comida, el primero que la haga voy a pedir que lo expulsen del campamento […] No se va a desayunar ni se va a comer nada hoy”, expresó Alfredo Adame pese al rechazo del resto de los integrantes del grupo.

Alfredo Adame se pelea con Oskarín

La actitud del también aviador mexicano se ganó el odio del presentador de ‘Venga la Alegría’ quien le pidió que bajara la voz al hablarle a una de sus compañeras, petición que sin duda molestó a Adame y que terminó en un enfrentamiento.

El video publicado a través de Instagram es tan solo un abreboca de la fuerte pelea que inició Alfredo Adame con una patada y que de seguro tendrá un mayor desenlace en el capítulo de hoy.

A través de la publicación se pueden ver las variadas opiniones de los espectadores que cada miércoles le dan seguimiento al programa.

“Es imposible que no coman!! Caprichoso el Sr. Adame”, “A él nadie lo quiere y esa es la mejor manera de él vengarse muy bien Adame”, “TIENEN QUE RESPETAR AL SR. ADAME YA QUE ES EL JEFE DE LA JUNGLA.”, “Fuera Adame nadie te quiere”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

No es primera vez el actor causa controversias por irse a las manos, pero si la más reciente que vuelve a ponerlo en el ojo del huracán.

