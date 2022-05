Conoce la anécdota que compartió Osvaldo Ríos en La Casa de Los Famosos sobre William Levi

El actor puertorriqueño, Osvaldo Ríos, disfruta de buenos momentos en La Casa de Los Famosos. Como todos los participantes del reality show también conversa sobre su vida profesional y las amistades importantes en su vida.

En esta oportunidad, Ríos conversó con el actor y modelo Nacho Casano le contó varias anécdotas que ha tenido con uno de los actores más guapos de la televisión, William Levy, quien cuenta con millones de seguidores y desata pasiones en cualquier parte del mundo.

El protagonista de la exitosa telenovela Kassandra aseguró que Levy es un hombre muy competitivo. Recordó que en su casa en Miami el galán cada vez que jugaban juntos al dominó, no le gustaba perder y casi siempre sucedía.

“Una vez le gané varias veces y entonces me dijo: ‘Voy pa’ tu casa con mi primo que no sé qué'. Y yo me busqué a mi compadre, que es el padrino de mi hijo menor, y nosotros tenemos muy buena comunicación en el dominó”, explicó el actor.

El dominó los une

Aseguró Ríos, entre risas con Casano, que le ganó varios juegos de dominó corrido y Levy no se fue hasta que le ganó uno.

“Le ganamos 5 juegos corridos y estuvo hasta las 4 de la mañana, hasta que nos ganó por lo menos 1 no se fue”, dijo el protagonista de La Viuda de Blanco.

Aseguró el actor de 61 años de edad que tenía muy buena relación de amistad en esa época con Levy con quien compartió set de grabación en la nueva versión de Café con Aroma de Mujer y en la telenovela Triunfo del Amor en el año 2010.

La Casa de Los Famosos ha sido un huracán de emociones para cada uno de los participantes que semana a semana tienen que asegurar su lugar para llegar a la final de este reality que es revelador.