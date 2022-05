Esta es la lujosa mansión de Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian

Scott Disick no solo es conocido por ser un apasionado de las fiestas, los autos de colección y un estilo de vida lujoso. La expareja y padre de los tres hijos de la socialité Kourtney Kardashian también es un apasionado de las decoraciones modernas y elegantes, tal como lo demostró al exhibir su mansión en la ciudad de California.

El empresario, quien participó en el reality show “The Keeping with the Kardashian”, abrió las puertas de su hogar a la prestigiosa revista de decoración y estilismo Architectural Digest, dando un vistazo de sus comodidades y el estilo que ha dado a su morada.

Según detalló el famoso, la casa tiene aires de granja con un giro tradicional de la Costa Este. “Básicamente entras y lo tienes todo allí; sé dónde están mis hijos en todo momento, así que es genial”, dijo mientras la cámara enfocaba el gran hall y el salón comedor con vista al lujoso jardín. Además dijo que el lugar no cuenta con espacio subterráneo ni sótano.

El también experto en bienes raíces realizó algunos cambios en la decoración para dar un toque moderno y sin perder la comodidad y la seguridad de sus hijos, según explicó. Así el espacio donde solía tenía tener un un bar y amplia mesa de billar, uno de su pasatiempos favoritos, ahora luce como un salón de estar con varias piezas elegantes de Roger, incluyendo varias mesas laterales Prouvé.

Seguidamente mostró el comedor formal, donde admitió que a veces realiza algunas reuniones de trabajo. “Creo que nunca he comido un pedazo de comida allí”, dijo a la publicación. Uno de los detalles asombrosos de la casa de Scott Disick es la elegante bodega de vinos dispuesta debajo de las escaleras.

“Sé que hay mucha gente haciendo lo mismo pero hay espacio desperdiciado, así que puedes convertirlo en algo que funcione”, agregó el empresario indicando que hay 500 botellas de vinos finos. Luego continuó recorriendo el interior de su mansión donde el blanco y el beige son los colores protagonistas.

Su mansión también cuenta con una sala de cine con cortinas que hacen juego con la pared, lo que da la sensación de una verdadera sala de películas, agregó. El millonario ha pensado en todos los detalles, ya que la decoración y la disposición le permite solo abrir las cortinas, si así lo dese, y disfrutar de un salón elegante que además tiene aceso directo a la alberca.

Scott también es una coleccionista de autos lujosos. “Siempre me han gustado mucho los coches, toda mi vida Ahora tengo la suerte de tener muchos que me encantan”, dijo mostrando un lujoso Ferrari 812, también el clásico Sherby Cobra, un Rolls Royce Dawn convertible, un Range Rover nuevo que aún no ha conducido y un SUV Bentley.