Grafóloga analiza comportamiento de Belinda cuando le hablan de Nodal

En el mes de febrero, la cantante española Belinda y el cantante mexicano Christian Nodal, dieron por terminada la relación que mantuvieron durante dos años, lo que ha conllevado rumores, comentarios y especulaciones que los han llevado a ser el centro de los medios de comunicación.

Entre de toda esta polémica, la grafóloga, abogada y especialista de personalidad, Mayfer Centeno, se tomó la tarea de analizar el lenguaje corporal de Belinda al momento de preguntarle por Nodal, y fue a través de la plataforma TikTok, donde la especialista realizó el estudio.

Viendo un video de la presentación de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ en los premios Platino de España, la grafóloga dijo que, según su lenguaje Kinestésico, se puede apreciar como la cantante cambia su expresión al momento en que el periodista le hace mención del joven mexicano, llegando a la conclusión que definitivamente le molesta que hable de Nodal.

Explicación del video con respecto al lenguaje corporal

En el video se puede apreciar a Belinda en medio de una entrevista, donde se le ve hablando tranquilamente con el periodista, pero, luego de que este le dice “Estas un montón en la prensa”, según Centeno, a ella se le dilata la pupila, y se va haciendo más grande, como expresando excitación o emoción, a lo que denomina como “Ojos de cama”, pero luego la mirada se contrae al momento en que le nombrar a Christian Nodal.

“Estoy muy contenta, hay una negación con la cabeza, está molesta de que le pregunten e inmediatamente se va, aparentemente acá aparentemente es un beso, se tapa la boca a manera de ya no quiero hablar, me autocensuro no sea que diga algo que después me arrepienta de decir algo, lo que lleva a la conclusión de que a Belinda le molesta mucho hablar de Christian Nodal”, dijo en el video la especialista en el video publicado en su cuenta TikTok e Instagram.

Recordemos también que hace un tiempo, la especialista realizó un análisis corporal a la pareja.