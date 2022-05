Toni Costa revela “el truco” de Adamari López para verse joven y habla de su cambio físico

Tal parece que los años no pasan por Adamari López, y es que pese a que la presentadora puertorriqueña acaba de cumplir los 51 años, su aspecto físico es simplemente espectacular. Sus secretos de belleza se considera información valiosa que más de una mujer quisiera tener, por eso el bailarín Toni Costa decidió revelar sus trucos para mantenerse radiante.

Aunque la historia de amor entre López y Costa llegó a su fin, es innegable que la también actriz formó parte importante de la vida del TV-Host y actor por más de una década. Esa es la razón por la que el nombre de Adamari sigue apareciendo en las controversiales conversaciones que mantiene Toni con sus compañeros dentro del reality show de Telemundo, “La casa de los famosos”.

Así fue como en el capítulo de este pasado lunes 23 de mayo la copresentadora de “Hoy Día” despertó admiración por su aspecto físico. En la escena, estaban reunidos varios concursantes que no podían creer que la actriz de exitosas telenovelas como “Gata salvaje” y “Amigas y rivales” tuviera 51 años, cuando lo confesó Toni.

“Ella se ve espectacular”, expresó la influencer mexicana Brenda Zambrano. A lo que Toni Costa respondió que no es una cuestión casual y en seguida reveló su secreto: “¿El truco? Mucha crema. Ella se pone crema desde que era niña. Ella estuvo embarazada y no tiene ni media estría, nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco. Siempre crema, siempre. Acaba de bañarse crema, pero se embadurna; y la cara hace sus tratamientos y tal, entonces sí es importante cuidarse”, compartió.

Asimismo, Costa comentó sobre sus cambios físicos: “Yo también he cambiado físicamente. Antes uno estaba más pendiente también de uno, del otro y de la nena y ahora tenemos tiempo de estar cada uno pendiente de uno mismo y de la nena. Y ha dado la casualidad que hemos cambiado ambos”, señaló Toni.