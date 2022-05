El increíble cambio físico de Will Poulter para Guardianes de la galaxia

Prestar sus cuerpos para dar vida a múltiples personajes normalmente amerita que los actores y actrices se sometan a rigurosos procedimientos que les permiten simular con naturalidad ciertas actitudes. El ritual de preparación puede incluir desde metodologías de estudio tradicional, hasta mudarse con algunas personas referentes para su personaje. Pero lo que más llama la atención son los esfuerzos que implican cambios físicos, como dietas y entrenamientos extremos.

Hace unas semanas causó furor Natalie Portman tras exponer unos brazos dignos de levantar el martillo de su amado dios en el trailer de “Thor: Love and Thunder”, ahora se viralizan imágenes del actor inglés Will Poulter, cuyo cuerpo cincelado de cara a lo que será su participación en “Guardianes de la galaxia 3″, asombra por la rapidez con la que logró tan extremos cambios físicos.

Poulter se sometió a un exigente régimen de ejercicios y alimentación, pero sin dejar de lado su integridad, ni comprometiendo la de otros: “Lo más importante es tu salud física y mental. Los objetivos estéticos tienen que estar en un plano secundario. De lo contrario, terminas promoviendo algo que no es saludable y poco realista”, explicó el britanico.

El intérprete, que dará vida en la tercera entrega al nuevo villano de la franquicia Adam Warlock, también llamó a la reflexión y reconoció que para lograr esa clase de objetivos se necesita acompañamiento profesional: “Si no tienes el respaldo financiero de un estudio que paga tus comidas y entrenamientos, estoy en una posición muy privilegiada en ese sentido, no recomendaría a nadie que hiciera lo que hice yo para prepararme este trabajo”.

Para ganar masa muscular y definir sus abdominales, Will Poulter realizó dobles turnos en el gimnasio, pero lo más difícil fue adaptarse al régimen de alimentación: “Ha sido muchísimo trabajo en el gimnasio y seguir una dieta muy, muy específica. Esto significa que no era muy civilizado, a veces. Hablo de cantidades de comida que no necesariamente quieres ingerir; y, otras veces, comida insuficiente. He pasado por una serie de dietas diferentes en los últimos meses. Ahora estoy en una fase de mantenimiento, que es bastante agradable”.