“Gomita” entre lágrimas habló sobre su depresión en “Las estrellas bailan en Hoy”

“Gomita”, como se conoce cariñosamente a Aracely Ordaz Campos, se ha convertido en un ejemplo de resiliencia para sus seguidores. Tras admitir los abusos padecidos a causa de su familia, la influencer procuró un cambio radical en su vida y promueve la ayuda a quienes padecen de trastornos de ansiedad y depresión.

Durante los ensayos del reality show “Las estrellas bailan en Hoy” donde se ha destacado con su compañero Miguel Martínez, la famosa no se contuvo y rompió en llanto. Al mismo envió un mensaje a quienes atraviesa por momentos difíciles.

Galilea Montijo dio unas palabras de apoyo a Gomita. “Ni siquiera me lo imaginaba y muchos de ustedes tampoco que estás pasando momentos difíciles durante los ensayos porque sufres de ansiedad y depresión”, dijo la animadora mientras mostraba imágenes de la artista en pleno llanto.

En el video se vio a su coreógrafo darle palabras de aliento y recomendando ignorar los comentarios de otras personas. Gomita secaba sus lágrimas. “No todo es color de rosa. Soy muy depresiva y ansiosa. No quiero que el público me vea mal”. Ariel López Padilla se acercó a la locación y le pidió no disculparse por hacer su trabajo y triunfar, “no puedes pedir disculpas por ser quien eres”.

“Muchas decisiones que se tomaron en mi vida no fueron las adecuadas para mi y muchos mostruos con los que he estado cargando tampoco para mí no son míos”, expresó entre lagrimas. Luego en el escenario dijo conmovida que su ansiedad es tratada con terapia, cuenta con un psicólogo con quien ha abordado todos sus problemas de infancia.

Recomendó a quienes padecen este trastorno hablar con quienes tengan a su alrededor, porque es muy difícil que entiendan a una persona depresiva. “Es hablarlo con quien tengan alrededor y hacerles entender un poco cómo te pueden ayudar a tratar. Eso me está costando con mi familia porque yo no los veo hasta el fin de semana y no saben cómo tratar a una persona ansiosa y depresiva”.

Pero Gomita no es la única que se ha quebrado ante cámaras. Durante los ensayos de este martes 24 de mayo, Toñita debió ser ayudada por su compañero de baile Chao luego de sufrir un ataque de ansiedad ante las cámaras. La pareja de baile escuchaba la evaluación de Latin Lover cuando a Toñita comenzó a faltarle el aire y debieron pedir la ayuda de enfermería.