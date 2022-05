Los Cuatro Fantásticos: Marvel Studios aún no tiene director ni actriz para Sue Storm

Los fanáticos de Marvel Studios se caracterizan por su abismal impaciencia, y en su ínterin desatan teorías muchas veces acertadas y otras no tanto. Así fue como a principios de mayo empezaron a correr los rumores sobre los posibles fichajes para actriz principal y director del nuevo proyecto de la franquicia de superhéroes: Los Cuatro Fantásticos.

La información extraoficial vinculaba a que a la estrella de Jurassic World Dominion, Bryce Dallas, con la próxima película de Marvel. Todo apuntaba a que la actriz, directora y guionista no solo sería la productora del proyecto, sino que daría vida al único miembro femenino de Los Cuatro Fantásticos, Sue Storm.

Las conjeturas quedaron sin fundamentos durante un evento que se realizó para los fans de la franquicia de animales prehistóricos de cara al estreno de su tercera película, que tiene pauta para el 10 de junio. En la ceremonía Bryce Dallas recibió una figura Funko Pop de Sue Storm para que la firmara. La reacción de la actriz fue reírse ante la astucia de su fan para conseguir dicha primicia, pero luego reveló que no veía eso posible. “Son solo rumores”, esgrimió Dallas cuando se le preguntó si podía confirmar sus supuestas conversaciones con Marvel. Sin embargo, los fans de la película no pierden la esperanza y explican que no sería la primera vez que debido a contratos de confidencialidad los vinculados a algún proyecto no puedan emitir declaraciones hasta el lanzamiento oficial, así como alegaron que la declaración de la actriz fue genérica.

Cabe destacar que, los rumores sobre la participación de Howard no son los primeros que surgen sobre el desarrollo de Los Cuatro Fantásticos. En enero, personas de la industria afirmaron que Marvel Studios estaba listo para comenzar el casting para la producción de la Fase 4 de Marvel. Lo único confirmado hasta ahora es que Grant Curtis y Nick Pepin, productores de “Moon Knight”, también participarán en la dirección de “Los Cuatro Fantásticos”.