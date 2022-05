Lupita D’Alessio manifestó lo que rechaza de las marchas feministas

Lupita D’Alessio no dudó en manifestar su posición ante las frecuentes marchas feministas que se realizan tanto en México como numerosos países alrededor del mundo y que en ocasiones son rechazadas por las pintas con consignas que realizan los protestantes en los alrededores.

Al hablar de los femicidios en México, la cantante de 68 años reveló su opinión: “Hay feminicidio, pero también han muerto hombres de parte de mujeres, vivimos tiempos difíciles, malos”.

Durante la conversación Lupita D’Alessio manifestó el tipo de feminismo que sí respalda a diferencia las marchas, pues siente que no es la forma de generar un cambio.

“Esas marchas feministas... no creo que sea lo correcto hacer vandalismo, es una pena lo que está pasando, no me gustaría pasar por un problema tan terrible de perder una hija, perder un hijo...”, dijo la intérprete de “Tu ni te imaginas”.

Lupita D’Alessio mencionó la forma de contribuir con el país

Lejos de dar consejos, la cantante considera que una de las maneras de aportarle algo a México es: “generar trabajo, ser una buena mamá, trabajar, salir adelante, como sea posible honradamente”.

Por otro lado, Lupita D’Alessio resaltó que apoya el feminismo que impulsa a aquellas mujeres que han tenido que salir adelante solas, una situación que ella misma vivió y de la que puede dar fe.

“Entonces yo apoyo el feminismo de esas mujeres guerreras que han sido abandonadas por el marido, con hijos, y que han tenido que salir adelante, luchando y que logran ese sueño alcanzarlo. Yo me pongo de ejemplo: tuve que irme, no tenía a dónde ir, tuve que dormir en una camioneta seis días y me pudieron matar ahí. Sin embargo, gracias a Dios no me pasó”, agregó.